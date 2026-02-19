新年消滯｜過年聚會酒局食滯易消化不良 營養師分享消滯急救法！

新年連續數日假期，團年飯、開年飯等接種而來，聚會、酒局連連，年糕、蘿蔔糕、角仔等賀年食品加上油膩的外賣食物，大飽口福同時亦要小心發福增磅的危機！發胖都仍可日後努力減磅，只怕吃得太多澱粉、油脂無福消受，被吃滯的腸胃問題所困擾。



腸胃不適總令人坐立不安，不論是腹脹、消化不良、胃痛或胃酸倒流，總會不多不少而煩擾到日常生活。想快速解決不適，普遍女生會以成藥、斷食一餐、默默忍受，冷處理，但原來仍有一些天然消滯食物可以急救一翻，就由台灣營養師 阿罐解釋原理吧。

新年聚餐酒局多易食滯？（《酒鬼都市女人們》劇照）

消化不良成因？

除了吃得太多之外，阿罐亦指出攝取過多甜食、辛辣、油膩食物、長期飲酒、情緒及壓力過大、胃酸分泌過多以及服用藥物等，都會刺激腸胃，從而引起胃食道逆流、腹部脹氣、腸胃痙攣等問題，才導致消化不良的這個感覺。

消滯急救法：飲食控制、調整生活、天然消滯食物

想舒緩消化不良、腸胃不適的話，最佳方法便是利用飲食控制避免腸胃刺激以及調整生活習慣，減少喝酒舒壓、大吃大喝。若然不小心食滯的話，亦可以利用以下5大消滯食物急救。

消滯食物急救：1. 薄荷茶

飲飽食醉過後，經常會聽到喝茶解膩的古人智慧，而原來薄荷茶當中的薄荷醇與薄荷酮能夠放鬆胃道平滑肌，改善腹痛、脹氣、消化不良等症狀。薄荷不僅可以幫助口氣芳香，適量攝取更可以放鬆肌肉、減緩痙攣，阿罐提醒道若然是容易胃食道逆流的話，則不宜大量飲用。

消滯食物急救：1. 薄荷茶 (Pixabay)

消滯食物急救：2. 洋甘菊茶

洋甘菊茶普遍用於穩定神經、幫助睡眠等用途，但洋甘菊同樣具有清除體內毒素、廢物和多餘的水份功效，能夠刺激胃分泌，減少胃酸，促進脂肪和膽固醇分解，改善胃部消化不良的問題。

消滯食物急救：3. 蘋果醋

蘋果醋經常被人大讚減肥功效，其實因為蘋果醋當中所含的醋酸、檸檬酸、蘋果酸、果膠與酵素等成分，可以激活身體中的消化酶數量，從而幫助分解及消化胃中的食物。而且可以中和胃酸來幫助平衡胃的 pH 值，紓緩胃酸倒流。

消滯食物急救：3. 蘋果醋 (Pixabay)

消滯食物急救：4. 檸檬水

檸檬水的酸性能刺激胃酸分泌和腸臟蠕動，幫助消化，不過要注意選用不加糖、熱飲的檸檬水才更能加快腸臟蠕動，有助消滯。而且檸檬水會在消化時，產生鹼化作用，幫助中和胃酸，紓緩胃酸倒流。

消滯食物急救：4. 檸檬水(Pixabay)

消滯食物急救：5. 茴香茶

茴香普遍作為調料之用，另外作為入藥或食療亦有開脾消滯、通便之用，因為茴香中的主要植化素順蒽酚和茴香酮，能夠舒緩胃部痙攣、腹脹等不適問題。