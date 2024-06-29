2024染髮趨勢15款：銀灰挑染堪稱最強遮白髮髮色　柔和桃白皮必選

2024髮色推薦看這篇！每次想染頭髮都沒有頭緒嗎？



以下就盤點多款2024染髮髮色趨勢，從美拉德髮色、不用漂的黑茶色到遮白髮髮色通通有，讓無論是黃肌或白皮都能從中選出你的命定髮色。

2024女生染髮髮色推薦15款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024女生染髮髮色推薦Top 15（IG@noodle.zip；01製圖）

+ 10

1. 柔和桃

2024最流行的髮色絕非它莫屬！2024 Patone色「柔和桃」，這是一款介於粉紅色與橙色之間，給人溫暖的同時又襯膚顯白，像是(G)I-DLE薇娟、雨琦都曾染過這款髮色，一整個仙氣爆棚，白肌一染直接化身白雪公主，而且搭配編髮、長髮、短髮都萬無一失。

2. 亞麻灰棕

霧感髮色可說是2024染髮流行關鍵字！像是以棕色為基調揉合亞麻感的「亞麻茶棕」就特別受歡迎，可以幫助我們揮別原生黑髮的笨重感，讓髮型顯得更加輕盈亮麗，感覺髮質也跟著變好了，而且霧感的調色也能很好地修飾白髮困擾，能達到逐漸淡化白髮的效果，就像是為秀髮套上了一層柔焦濾鏡。

3. 奶霜漸層染

看膩了單色染髮，不妨可以試試韓國時下最流行的「漸層染」以上深下淺的奶霜色與深咖色做搭配，帶出時髦的漸層色調，同時還能修飾布丁頭長出來的困擾，真的是一款好看又適合懶女孩的夢幻髮色呢~

4. 牛奶米金

如果你是天生冷白皮，這款牛奶米金髮色絕對會是你的命定款，蘊含了米白色調，讓金色更顯柔和，白肌一染更能讓肌膚自帶明亮感，一整個仙氣滿滿，無論搭配長髮或短髮造型都相當好看。

5. 雙餡半半染

回頭率最高的就是這款髮色！選用一深一淺對比色系，像是巧克力棕VS.牛奶金帶出撞色感真的超級吸睛，染完直接讓你化身漫撕少女，走在路上瞬間成為萬眾矚目焦點，很推薦給喜歡走在時尚尖端的水水們。

同場加映：12星座幸運髮色｜白羊染酒紅色逢凶化吉、處女染紫藍旺事業｜上集（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

6. 蜂蜜茶棕

「蜂蜜茶棕」以咖啡色結合蜂蜜般的金黃色調調色，融合起來相當自然，還能提升明亮度，讓黃皮膚不再暗沉，堪稱地表最強去黑顯白髮色之一，有預感在2024年會持續火紅。

7. 葡萄紫

看膩了滿坑滿谷的黑棕髮色，不妨可以試試這款2024大勢「葡萄紫」，透過先漂髮後再上色，能營造出帶有霧感的紫髮色，彷彿套上一層柔焦濾鏡，整個人散發仙女氣息，不過小缺點就是要特別護髮。

8. 蜜糖橙棕

呼叫黃皮女孩！這款紅遍日本的「蜜糖橙棕」髮色，絕對是你的顯白秘密武器，在咖啡棕基礎上，調和了橙色，能帶出偏暖色調的蜜糖感髮色，讓整個人看起來更活潑有朝氣，就算素顏也超好看。

9. 勃根地紅棕

下面一位選手則是「酒紅棕」！有預感會從2023一路火到2024，在栗子棕色的基礎下，注入酒紅調色，如果不想要螢光感太重，也可以和髮型師溝通搭配上霧感調色，就膚色瞬間提亮三階，褪色後會慢慢變成夢幻的粉髮，也不用擔心飄出台妹味，是一款相對好照顧的特殊髮色。

10. 玫瑰粉棕

平常穿搭偏好少女風格的話，也很推薦試試「玫瑰粉棕」，有別於幾年前流行的粉髮色，多了棕色的調和對於亞洲黃皮來說更好駕馭，不過這款髮色還是建議要漂才能達到上圖這樣的效果唷！大家可以根據自己的髮質評估看看，要不要跟上這波粉髮風潮。

同場加映：12星座幸運髮色｜水瓶染墨綠色財運亨通、雙魚染粉棕有運行｜下集（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

11. 銀灰埋線染

說到髮色，除了希望顯年輕、凸顯髮型線條感之外，能隱藏白髮的髮色也是至關重要，這陣子就很流行「埋線染」主打將銀灰色的挑染以極細的挑染方式隱藏在深黑髮色之中，如此一來就可以透過障眼法完美修飾原生白髮，讓白髮融入在挑染之中，真的是超級方便又有型。

12. 美拉德褐棕

「美拉德」可說是近年最火紅的流行關鍵字，就連髮型界也吹起美拉德風潮，「美拉德風格」（Maillard Style）其實是以食物經過美拉德、梅納反應後產生的深咖啡色作為主軸，這類深褐髮色，很適合初次染髮的新手入門，在室內光下是自然的深棕色，陽光照射下則會透出焦糖感，讓髮色充滿光澤，誰染都好看！

13. 線條挑染

最近韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采媛公開了全新的線條染造型，立刻在社群引爆討論，「光線染」比起「手刷染」挑染方式更為細緻，像是將線條隱藏在髮絲當中，隨著光線的折射，更能突顯髮型的立體度，比起單色染髮更為時髦。

14. 不用漂黑茶色

身為Z世代最愛的韓國Idol，IVE人氣成員張員瑛可說是行走的流行標竿，她所選用的髮色也一直是眾人矚目焦點，近期她就選擇了相對低調安全的「黑茶色」，乍看之下有如原生黑髮，但若是站在燈光底下，又會透出微霧感的可可光澤色，是一款相當有質感的髮色，而且也能視覺減緩毛躁感，真心大推！

15. 夜幕藍黑

如果想嘗試特殊髮色的話，2024年最受歡迎、最流行的絕對是「夜幕藍黑」，就連韓國人氣演員金世正也被這款神仙髮色圈粉，以黑茶色為基底調和藍紫色，帶出深層有質感的藍黑色，也不需額外漂髮就可以很好地上色，重點是還特別去黑顯白，大力推薦給黃肌女孩。

延伸閱讀：

不想再被叫阿姨？髮型師激推「減齡髮色」TOP4，這款免漂又好看、一染重返18歲初戀

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】