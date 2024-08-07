台購物網熱賣海洋友善防曬TOP10　許光漢愛用入三強　NIVEA佔三位

每到夏天我要去海邊～大家有幫自己安排過暑假了嗎？陽光、沙灘和海水，夏日必備的黃金組合，不僅適合遛小孩放電，大人也可以玩水消消暑！



但，別忘了日頭赤炎炎，紫外線對肌膚的傷害不容小覷，防曬還是得乖乖擦，想要兼顧防護肌膚和友善海洋環境，現在不少品牌其實都有推出「海洋友善」配方，台灣網購平台momo購物網特別調查整理出最熱賣TOP10海洋友善防曬清單，來看看大家都鎖定買哪些！？

台灣網購平台momo購物網熱賣TOP10海洋友善防曬推薦，令你夏日安心玩水，對肌膚和海洋零負擔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

台灣購物網熱賣海洋友善防曬TOP 10（NIVEA官網；01製圖）

+ 10

TOP 10. AHC零死角純物理清爽防曬棒 SPF50+/PA++++

夏天擦防曬不想沾手？韓國女生幾乎人手一支的防曬棒，有各種功能可以選，最熱賣的是活力橘包裝的零死角純物理清爽防曬棒！不僅適合敏感肌使用，還選用海洋友善配方，去海邊玩也安心，塗抹在肌膚上不悶黏，臉跟身體都可以擦，小小一支帶出門隨時補擦也超方便。

TOP 9. Avène高效清爽抗藍光防曬乳 SPF50+

受到許多專業皮膚科醫師推薦的Avène，今年推出重磅新品「高效清爽抗藍光防曬乳」，才剛上市短短時間就以黑馬之姿擠進熱銷排行榜！以專利新穎光防曬技術及複合防曬成分，提供超出紫外線範圍的超全面光防護，擁有SPF50+高防曬係數且具防水效果，很適合戶外使用，質地更是不悶不黏、防水耐汗。

TOP 8. DR.WU低敏物理防曬乳 SPF50+/PA++++

DR.WU光是防曬的選擇就超多，在台灣momo購物網上，下單率最高的是這款低敏物理防曬乳，運用獨特蜂巢分散技術，不僅高效防護有效隔離UVA、UVB，全面預防曬黑及曬老，打破了物理防曬容易泛白、難推的刻板印象，這款擦完後肌膚仍保持清爽，不用擔心會有厚重的面具感。

TOP 7. NIVEA全護清爽防曬隔離乳 SPF50+/PA++++

以「便宜又好用」深得小資族群喜愛的NIVEA，防曬真的是很多人都會一直回購的品項。拿下排行榜第7名寶座的全護清爽防曬隔離乳，是專為臉部肌膚設計，乳狀質地好延展，除了有專業全域抗UV，還以低刺無香配方，減少肌膚的負擔，清爽不黏膩的特色，也超適合當妝前隔離乳使用。

TOP 6. NIVEA專研控油抗痘UV防曬乳液 SPF50+

痘痘肌也要認真擦防曬！專為痘敏肌設計的全護專業抗UV防曬露，質地清爽、不泛油光，還添加了菸鹼醯胺、甘草精萃呵護舒緩配方，敏感肌及油性、痘痘肌均適用。無添加珊瑚危害防曬成分，包裝管身還採用50%回收再利用塑料，防曬同時也愛護地球。

+ 10

TOP 5. NIVEA專業級防曬乳系列 SPF50+/PA++++

NIVEA的防曬會不會太受歡迎了！一連卡3個排行榜寶座，擠進第五名的專業級防曬乳系列，擁有專業四星級超強抗UV，防水抗汗，還添加蘆薈精萃，舒緩乾燥敏感問題，大容量也很適合拿來塗擦身體，價格換算下來也很親民，大量用不心疼。

TOP 4. 曼秀雷敦水潤肌純物理戶外防曬乳液 SPF50+/PA+++

想找高係數＋純物理防曬推這款！添加高濃度氧化鋅有效對抗紫外線，還搭配獨有隱形防曬技術，質地輕薄好推勻、清爽不泛白，更添加蘊含保濕成分的玫瑰草油，舒緩肌膚因日曬導致的乾燥敏感，耐水耐汗，維持肌膚水潤整個夏天。

同場加映：防曬乳開架低敏必買Top 6 Dr.Wu、Nivea海洋友善 ALLIE年銷千萬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

TOP 3. SENKA專科全效海洋友善防曬乳 SPF50+/PA++++

高係數防曬也能清爽不黏膩！專為敏感肌膚設計的全效海洋友善防曬乳，擁有最高防曬等級SPF50+、PA++++，防禦強烈紫外線，特別適合戶外或海邊活動，還添加雙重玻尿酸、玄米油保濕成分，曬太陽防護肌膚還能補水保濕。不含有害珊瑚成分，無酒精、無香料、無防腐劑，敏感肌也能安心使用。

TOP 2. La Roche-Posay全效廣譜輕盈隔離乳液 SPF50+

深得專業皮膚科醫師青睞的La Roche-Posay「全效廣譜輕盈隔離乳液」，加入全新專利「MEXORYL 400防曬濾劑」，將原 UV 防護抵禦範圍從 UVB、UVA、長波 UVA 延伸擴大至「極長波UVA」，今年還加入全新海洋友善配方，經過七種海洋生態多樣性測試包含珊瑚、矽藻保護等，並且不含有害環境的塑膠微粒，在盡情享受陽光、從事水上活動時，也能發揮愛護地球環境一起永續保護。

同場加映：防曬美白｜護膚達人授4大保養攻略免曬黑曬傷：不卸防曬易反黑！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

TOP 1. ALLIE持采UV高效防曬水凝乳 SPF50+/PA++++

「亞洲公共財」許光漢愛用同款！擁有SPF50+PA++++超高防曬力，還能抗摩擦不易脫落、有超強防水抗汗功能，就算夏天汗水淋漓也不擔心。水凝乳質地非常的輕盈水潤，使用後不泛白不乾澀，極具水感且清爽不黏膩。可以當妝前打底，臉跟身體都能用，不僅好推好擦，也非常好卸除，只要用一般洗面乳、沐浴乳就可以洗乾淨，男女生都適用，難怪可以拿下冠軍寶座！

延伸閱讀：

6月8日世界海洋日！7款海洋友善防曬好評推薦，高係數不怕曬黑、玩水消暑還能愛地球

不出門就不用防曬？皮膚科醫師提醒「可見光、藍光」也會造成老化！5大防曬迷思破解

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】