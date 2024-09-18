8款專櫃保濕有色唇膏推薦　拯救唇色蒼白暗沉　紅潤豐盈再見唇紋

雙唇乾巴巴、沒氣色，不只顯老更讓妝容精緻度大扣分！



想要提升雙唇豐盈度、提亮妝容造型，你的包裡可不能缺少一隻「保濕唇膏」！水亮奶油質地、光澤鏡面妝效，那些能隱藏妳唇紋與暗沉唇色的美唇秘密武器，現在跟著小編一一收藏！

唇色暗沉蒼白救星！精選專櫃保濕有色唇膏8款，修護力滿分締造持久紅潤唇！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選8款專櫃有色保濕唇膏（Clé de Peau Beauté官網；01製圖）

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1. Dior

Dior傲姿唇膏-絲滑妝效 #720 Icone，$390



率性簡約的傲姿唇膏，去年迎來突破性革新！鋼琴鏡面烤漆，搭配CD LOGO腰封，典雅設計中又藏有替換蕊心的永續巧思，不只設計很有意思，緞光質地中更蘊藏天然配方與4大高滋養植萃添加，一筆上唇氣勢立即展現。

2. Estée Lauder

Estée Lauder高清純色緞光唇膏 #803 Second Glance，$330



為了因應迷你包的時尚風潮，今年Estée Lauder也在設計上出新花招！筆管型輪廓縮減了唇膏體積與手感的分量，圓滑斜切面的膏體，更可讓上裝過程更加服貼唇瓣，使用起來更順手。爆水般的水光妝效中更蘊含滿滿保濕因子，帶妝一整天也不怕暗沉、乾唇。

3. Chanel

Chanel ROUGE COCO BAUME #932 Anemone，$335



視海洋的水波紋與光感為啟發，由新生代華裔彩妝師Valentina Li打造的春夏限定彩妝系列中收入的這款COCO持色潤唇膏，除了運用唇膏本身的富含修護橄欖菁萃油Oleoactive的保濕特性，呼應水的主題，那粉潤卻自然的裸粉色調，更可詮釋出雙唇最原生的豐滿狀態。

4. Tom Ford

Tom Ford Slim Lip Color Shine #151 ICONIC NUDE，$395



從秀場走進後台，Tom Ford年更將鎂光燈照上每位女孩的雙唇！Slim Lip Color Shine脣膏以模特兒腳踩的漆皮高跟鞋鞋跟作為創作靈感，細方管保有品牌一貫的精緻、高奢，同時又兼具輕巧的手感，搭配上滿滿活性滋潤成分及獨特含蠟配方，使妝效更加服貼且滋潤。

5. YSL

YSL絕色柔亮唇膏 #16



隨身包裡的絕佳搭檔當然不能少了YSL！絕色柔亮唇膏擁有高達80%保養成分，結合神經醯胺與仙人掌果萃取等多項植物性滋養，讓上妝過程更加溫和、穩定、舒適，滑潤妝感、緞光妝效，疊擦補妝也不失澎嫩感。

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6. Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté臻緻鎏金唇膏 #5 Refined Amethyst，$880



要維持雙唇的精緻度，唇膏也得選最好的！延續品牌經典保養精質乳霜中的滋養能量，全新臻緻鎏金唇膏不僅保養力不輸貴婦乳霜，那豐盈且高續航力的保濕體驗，更可維持雙唇柔嫩、細緻的年輕狀態，搭配上珠寶切面管身，即便補妝也很有面子。

7. Nars

NARS AFTERGLOW悅光水凝唇膏 #277 ARAGÓN紅栗色，$280



暢銷全亞洲的AFTERGLOW唇膏系列，今年春夏帶來嶄新色選！保水複合物與乳木果油的完美比例，使膏體猶如固態精油棒般滑潤、細緻、保水有感，不僅能維持雙唇8HR的滋潤感受，那貼近原生氣色的透亮妝效，更是素顏增添氣色的好選擇。

8. SUQQU

SUQQU晶采潤艷唇膏 #07色香差 (蕊+專用殼)，$430



猶如果醬般滑順、帶有透光感的晶采潤艷唇膏，則是日本女孩的私藏清單！輕盈卻不透唇色的妝效，搭配上獨特精球蠟體，保濕力高、顯色力高卻不過於艷麗，最加分的還有專為亞洲女性調製的玫瑰調唇色，因應任何妝容都不失誤。

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