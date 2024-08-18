50歲蔡少芬駐顏秘術3要點　出道多年風采依舊　原來靠飲蜜糖水？

熱播多年的經典古裝劇《後宮甄嬛傳》衍生大陸綜藝節目《煥新環遊傳》目前正在播出中，讓許多娘娘們睽違13年再度合體。



其中「皇后」蔡少芬更在微博曬出一系列《煥新環遊傳》花絮照，與「安陵容」陶昕然、「曹貴人」陳思斯等人同框，讓粉絲們大呼驚喜！而娘娘們驚人的凍齡美貌也意外成為焦點，想知道今年已50歲的蔡少芬如何駐顏有術，就快來看看以下內文吧！

50歲蔡少芬在《煥新環遊傳》中再與《甄嬛傳》其他娘娘們聚首，快來看她凍齡美貌背後的秘密！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

蔡少芬凍齡駐顏術3要點（Instagram@adachoi9800；01製圖）

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皇后和安陵容同框了！蔡少芬根本神凍齡

蔡少芬曾在微博PO出一系列《煥新環遊傳》花絮照，表示：「內心是興奮不已，13年的歲月，每個人都不一樣，卻又是當年的你我！ 這次會帶來什麼不一樣的效果？來看《煥新環遊傳》，就知道了！怎麼我覺得，好多驚喜呀！ ​​​」

其中還曬出了「皇后」蔡少芬、「安陵容」陶昕然的親暱合照，今年50歲的蔡少芬完全保有當年皇后的優雅風範，凍齡美貌依舊，而今年38歲的陶昕然則展現白皙透亮膚質，讓大批網友直呼：「怎麼好像按到暫停鍵，兩位娘娘都跟當年一樣美~」

1. 蜂蜜水排毒

相信不少資深甄嬛粉應該知道，蔡少芬當年在拍攝《甄嬛傳》時，雖然懷有身孕，但依然敬業維持在螢光幕前的完美體態和容貌，而這背後靠得正是蜂蜜水，她曾分享，自子每天早上起床後，會喝一杯蜂蜜水，來幫助提神喚醒身體機能，同時讓身體排毒，長期下來能讓肌膚變得更透亮、有氣色。

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2. 雙重淨膚法

肌膚保養最重要的環節就是「清潔」和「保濕」，而注重清潔的蔡少芬，習慣採取採取的是「雙重淨膚法」先用洗面乳清潔全臉，再趁肌膚還留有水分時，以化妝棉擦拭去除角質，這招不僅溫和去角質，也能檢查是否還有殘妝、汙垢，當清潔做得好，粉刺、痘痘、毛孔自然就不會找上門，能讓肌膚維持在最健康狀態。

3. 輪流替換保養品

而「保濕」這個環節，蔡少芬則聰明選用保養品，她曾提到自己會依據肌膚狀態、氣候，來選擇不同功能的護膚品，平日更會有兩套保養品輪流替換，這樣在肌膚易出油、肌膚乾燥時，都能有不同對策，真的是非常聰明的方法啊~

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】