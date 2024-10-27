2024秋冬韓國4大流行剪髮趨勢　aespa Winter同款髮型輕盈慵懶

2024年緊接著邁入秋冬，還沒找到髮型新靈感的女孩們，今年可別漏掉韓國女星們精彩的髮型攻略！



到底下半年髮型趨勢流行什麼？長髮、捲髮該如何抉擇？想要提升視覺顏值、顯年輕又顯臉小，該選哪一款髮型？小編整理韓國女團、女星示範4大秋冬髮型趨勢，必須搶先掌握！

2024年韓國秋冬4大髮型新趨勢，BLACKPINK Lisa也在剪，快來跟上！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國2024秋冬4大髮型趨勢（IG@todayis_wendy；01製圖）

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1. 低層次男孩感短髮

今年髮型圈相當盛行「層次剪裁」，不過相較於日本著重於高層次的線條輪廓，今年秋冬韓國女孩們更著迷於帶點童顏感的髮型！回歸深髮色、黑髮、黑茶色的髮色基底，搭配上低層次帶點凌亂感的耳下短髮，像是學生頭卻又從捲度、翹度變化中襯出些許女人味，讓呆板的髮型也能俏皮又年輕。

2. 高層次狼尾剪

層次剪髮型，可說是修飾臉型的最佳搭檔！不過害怕高層次造型難駕馭、不好整理的女孩，今年可以學學朴圭瑛這款以直髮為輪廓的狼尾剪中長髮。集結帥氣、率性特質的狼尾剪搭配上齊瀏海與茶色調髮色，能完美呼應出亞洲人的五官優勢：外加上自然創造的蓬鬆度與空氣感線條，讓髮量單薄的女孩也能輕鬆擁有豐盈秀髮。

3. Kitty Cut鎖骨剪

今年下半年韓國髮型圈點名率最高的款式，便是aespa Winter同款髮型：Kitty Cut鎖骨剪！同樣以層次剪概念延伸而來，同時結合狼尾剪的帥氣輪廓，讓整體髮型不只有著高層次線條的修飾性，視覺上也更且加輕盈、鬆軟、自然，搭配上隨興中分的長瀏海，以及C字捲度，使女孩們活像一隻慵懶小貓般讓人想摸摸頭好好疼惜。

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4. 空氣感漫畫瀏海

齊瀏海造型元素仍舊是今年秋冬髮型流行要點！不同於過往學生感的厚實齊切瀏海，漫畫瀏海的精髓在於保有髮絲的空氣感、微微透出額頭肌膚，使臉型、五官若隱若現，不僅更顯女人味，還能巧妙地減輕髮型重量，使造型精緻度不輸IVE張員瑛、金智媛！

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