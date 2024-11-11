韓國Olive Young熱門護膚美妝TOP 8　韓妹人手一件　不少香港有售

韓國Olive Young不僅匯聚了熱門的美妝與保養品，更有不少隱藏好物，值得挖寶！



面對琳琅滿目的商品，有哪些是韓國本地人也極力推薦的必買品？本篇精選8款Olive Young必買好物，不只好用，價格還超親民！往下滑趕快來看！

韓國Olive Young 8款熱賣必買美妝護膚好物，大部分香港也能輕鬆買到！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國Olive Young 8款熱賣美妝護膚品（IG@wakemake_official；01製圖）

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1. THE SAEM三色遮瑕膏

THE SAEM的遮瑕一直以來都是美妝控的最愛！最近爆紅的則是三色遮瑕盤，黏稠膏狀質地，上妝後可隨皮膚溫度輕輕融化，遮瑕效果超好！一盤三色並有多種色選，可針對不同瑕疵困擾做處理！

2. WAKEMAKE量身訂製柔光16色眼影盤

WAKEMAKE這款16色眼影盤幾乎是每個走進Olive Young的女孩都會拿一盤！柔和色系適合打造各種妝容。其質地細膩且易於上色，完全不飛粉，與亞洲人的膚色完美融合，能夠凸顯立體眼妝效果。

3. Parnell積雪草精粹亮白氣墊

Parnell這款氣墊在Olive Young一推出就大受歡迎！注入積雪草麥盧卡™萃取物，為肌膚提供保濕與舒緩效果。上妝同時養膚，妝感輕透，遮瑕效果佳，不悶熱、不暗沉，輕拍全臉即可完妝，持久不掉色。另外，Parnell在香港有官網，想入手氣墊，不用出國、在香港就買得到！

4. fwee唇頰兩用布丁膏

超適合懶女孩的唇頰兩用布丁膏，可以說是氛圍感妝容必備好物，也是Olive Young現在極具人氣的彩妝人氣王！QQ軟軟的質地，上妝後是自然柔霧的妝效，一共有多款色選，從冷色調到暖色調一應俱全，而且香港也買得到，不用出國就能入手！

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5. Arencia Holy Hyssop Serum30牛膝草精華

最近在韓國保養圈掀起一波搶購潮的就是這款美白精華「Arencia Holy Hyssop Serum30」（又名Cool Tone Serum），質地輕盈而濃稠，針對希望肌膚更亮白、有透明感的人所設計，添加法國牛膝草、維他命ACE以及菸鹼醯胺，有助肌膚保濕、亮白、修護，據說韓妹都是一整櫃在囤貨的，有看到這罐一定要搶！

6. Abib魚腥草舒緩鎮定棉片

這款棉片富含魚腥草萃取物，可舒緩肌膚及調理老化角質，並配合多種玻尿酸以提供深層保濕。它既可用於清潔肌膚，也能作為面膜濕敷，為肌膚快速補水。在化妝前可局部敷於面部進行保濕，也可以擦拭全臉作為洗臉後的二次清潔使用。

7. VT Reedle SHOT老虎微針精華100

VT的這款人氣精華液有多種款式，其中最受Olive Young顧客喜愛的是日常護膚型「100」。精華液含有積雪草萃取物和三重透明質酸等美容成分，能有效調理肌膚紋理並增強保濕，使肌膚更加柔嫩透亮。

8. UNOVE深層損傷EX護髮素

風靡韓國的「UNOVE深層損傷EX護髮素」含有高達30,000PPM的角蛋白-PF，提供頭髮所需的關鍵營養。其內含的蛋白質和氨基酸成分可為頭髮注入豐富養分，而來自植物的黃金油成分則賦予頭髮絲滑光澤，顯著改善因燙染和熱處理受損的髮質。

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