秋冬精選全新4款水光唇膏　NEWJEANS同款YSL唇釉　保濕亮澤不掉色

2024下半年最美唇膏來了！



邁入秋冬，閃耀水光、玻璃光感美唇成大勢！女團NEWJEANS Danielle同款美唇小編也幫你找到了！

秋冬新趨勢水光唇膏4款全新推薦，Lancôme、YSL MLBB效果唇膏，令你嘴唇滋潤不爆拆，維持自然紅潤！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選秋冬最新4款水光唇膏（shu uemura官網；01製圖）

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1. Lancôme LIP IDÔLE奶油水光唇膏

2024下半年最讓人期待的夢幻系唇膏！10款玫瑰裸光色選，日常或素顏都超好駕馭，輕透顯嫩又煥發好氣色，蘊含12%植物性角鯊烷護唇成分，搭配玫瑰精萃、神經醯胺及乳木果油，上唇就像給與唇膜級滋養，瞬間喝飽水隱形唇紋！其中#10 0°C白桃，更被譽為是素顏唇膏中的白月光，粉嫩千金感裸透的粉嫩色，誰塗誰美~甜美顯嫩！

Lancôme LIP IDÔLE奶油水光唇膏，$335



2. YSL THE INKS漆亮唇釉

為雙唇穿上閃耀晶透外衣，女團NEWJEANS Danielle同款美唇就是它！YSL全新THE INKS漆亮唇釉美翻了！飽滿彈潤的玻璃光，一抹自帶豐唇效果，注入摩洛哥花園中的仙人掌果和晚香玉頂級滋養成分，上唇即成膜輕盈鎖色，0死角閃耀3D光感，實現真正高奢美唇！

唇殼透明的小愛心設計，更是討人喜歡的驚喜，彷彿在跳動的心中看到內心之色，象徵了YSL「以愛為名」的品牌精神！小編推薦#610蜜桃烏龍、#440冰透玫瑰，日常可甜可鹽。

YSL THE INKS漆亮唇釉，$390



3. shu uemura絹感潤護水光唇膏

絕美的晶透裸色調，一抹就有澎嫩水蜜光！shu uemura最新絹感潤護水光唇膏，蘊含高達72%高濃度養膚精華，優異的柔嫩撫紋功能讓它被台灣網友暱稱#撫紋小白管，除了帶來全天超強保濕功能，角鯊烯、神經醯胺、山茶花精油、甘油濃縮精華，只需薄擦就能為乾燥雙唇注入飽滿水分，閃耀水亮蜜光！

長效護色膜更能維持玩美顯色度，打破你對亮面唇膏容易脫落、黏膩印象！選色最推#BG958玫瑰熟桃、#PK347蜜桃裸粉、#BR770琥珀冰茶，質感蜜光唇一眼就淪陷！

shu uemura絹感潤護水光唇膏，$315



同場加映：8款專櫃保濕有色唇膏推薦 拯救唇色蒼白暗沉 紅潤豐盈再見唇紋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. Chantecaille Cheetah Lip Veil獵豹保育秋日彩妝系列花妍柔澤

奶油般絲滑的質地，上唇即保養！金銅色外殼搭配這次限定獵豹慈善主題，用意為援助國際獵豹基金會保育工作，守護因黑市交易而流離失所的獵豹寶寶！唇彩強調飽滿亮澤，添加印度有機猴麵包樹油，能滋潤保濕、撫平唇紋，推出Acacia、Desert Lily、Wild Senna等色號，都是實用百搭、不挑膚色的氣質唇色！

此次慈善獵豹系列也另推出《Cheetah Eye Trio獵豹保育秋日彩妝系列三色眼影盒》以實用的冷色調大地色為主，香草色、豹棕色、杏棕色，柔霧與珍珠光質地是Chantecaille獨有的細膩高級感，上眼好暈染、輕鬆打造深邃眼眸，改善泡腫眼！

Chantecaille Cheetah Lip Veil獵豹保育秋日彩妝系列花妍柔澤，$480

Chantecaille Cheetah Eye Trio獵豹保育秋日彩妝系列三色眼影盒，$690



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】