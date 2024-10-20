秋冬精選12款專櫃抗老精華　Chanel撫平細紋　Lancôme修護煥膚

年紀增長不可怕，怕的是女人怠惰於保養！要掌握肌膚的健康、青春狀態，保養品的投資可不能省！



究竟今年有哪些新奇、耀眼的抗老科技、趨勢必須了解？2024下半年專櫃保養市場上又將迎來哪些實力堅強的「抗老精華」作品值得期待？現在就跟著小編一同收錄2024下半年專櫃抗老精華必買12大清單！

2024下半年必買12款最新專櫃抗老精華，Dior經典修復肌膚、Shiseido提拉美白（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024秋冬最新12款抗老精華推介（Valmont官網；01製圖）

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1. Dior

擁有千萬銷售佳績的玫瑰微導精露，今年強化「肌膚的營養補品」概念，於成分中注入22豐富微營養素，同時搭載玫瑰花瓣雙精萃、玫瑰花瓣精華油與玫瑰花液的完美比例，提高整體14倍Omegas含量，達到更加卓越的修護、穩定、強健肌膚效能。

Dior玫瑰花蜜活養再生精華油 50ml，$3,150



2. Shiseido

依循日本工匠精神，今年資生堂更將日本的工藝美學、植物頂級能量完整收藏於FUTURE SOLUTION LX系列中。全面革新的極上御藏奧義精華，添加了長野莎梨、大島櫻華葉與山梨蜜桃葉精萃等多重喚活、抗老配方，並搭載品牌核心珍稀延命草精萃、美白配方4MSK，以最貼近自然的方式達到緊緻提拉輪廓、潤膚亮白。

Shiseido晶鑽煥亮再生緊膚精華 170ml，$2,400



3. Chanel

保養的第一步決定後續養膚儀式的有效性，為此Chanel頂級養膚系列打造此款奢華極萃前導精露。凝露質地的輕盈使用感受，結合精華的高效吸收力，每一滴都包覆著喜馬拉雅朱玉雪當藥萃取及五月梵尼蘭精萃，能於第一步有效舒緩膚況、撫紋、強化肌膚屏障、均勻膚色，一步驟取代精華與化妝水，為後續養膚節奏做好萬全準備。

Chanel SUBLIMAGE全效再生修復微精華水 125ml，$2,750



4. Estée Lauder

瞄準高端客群對於保養的極致需求，Estée Lauder旗下Re-Nutriv極緻黑鑽塑顏系列一次又一次地用實力驚艷全球！以專利9道精密工法萃取的獨家「黑鑽松露精萃」配方作為養膚核心，高奢的抗老成分、喚活青春的高效體驗，一次解決肌膚毛孔粗大、斑點、鬆弛等多重老態問題。

Estée Lauder極緻黑鑽塑顏鑽光精華 30ml，$2,060



5. Guerlain

要跟緊肌膚年輕節奏，保養的投資可別手軟！來自Guerlain旗下的這款御庭蘭花黑蘭至臻融粹精華液，雖價高驚人，卻也貴得有道理！輕潤質地包覆著數十億個奈米級微滴，並透過黑蘭鑽防禦科技TM以及由韓國紅蔘和防禦偵測肽製成的新型「肌警煥活複合物」為肌膚達到倍數級的喚活、嫩膚、提拉緊緻效果。搭配上介於精華液與化妝水間的輕透質地、高比例天然永續屬性，簡化了養膚流程，更安撫了皮膚的壞脾氣。

Guerlain御庭蘭花黑蘭至臻融粹精華液 140ml，$6,000



6. Clé de Peau Beauté

年紀、生活習慣下所引發的暗沉、疲態是讓視覺年紀飛速增長的關鍵！今年全面革新的Clé de Peau Beauté激光瓶精華，便抓準了人體肌膚細胞原始的回春動力，於成分中加入「氣味結合蛋白」與珍稀光采百合濃萃金鑰，同時提高多重植物性配方比例與抗老因子，使質地更溫和、清爽，香氣更加純淨，改善老態更有感。

Clé de Peau Beauté THE SERUM煥活細胞精華 50ml，$2,080



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7. Lancôme

小黑瓶誕生15年之際，再次迎來革命性升級！針對亞洲女性肌膚特性與修護需求為研發基礎，於成分中結合「β-肌因再生修護科技」，以及7種益生質與益生菌，使保養屬性更加穩定，能有效修護肌膚疲勞、老態，喚活年輕元氣。

Lancôme GÉNIFIQUE煥活修護精華 (小黑瓶) 50ml，$1,150



8. Sisley

鑽研於植物抗老科技的Sisley，旗下SUPREMŸA系列更將抗老功夫聚焦於夜間保養！此款抗皺精華不僅擁有獨家植物緊實配方，更複合了七大植物活性萃取，強化了煥膚、澎潤膚觸、提拉緊緻效果，搭配上品牌最自豪的溫和屬性與高雅香氣，用於睡前養膚儀式可說是一大享受！

Sisley活膚再生抗皺精華 30ml，$3,700



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9. Clarins

抗老行動無關乎年紀，長期處於壓力、環境刺激下的年輕肌膚更得即刻開始！Clarins最自豪的油水雙層保養作品：黃金雙萃精華，今年也迎來全面性的突破！取材「普羅旺斯巨型蘆葦」的回春能量，並偕同「黃金薑黃」與22種植萃配方5種活性萃取的修護特性，使其穩定膚況、溫和屬性更卓越，並且使用感受更加輕盈無負擔。

Clarins賦活雙精華 50ml，$1,020



10. Valmont

來自瑞士的頂級美容專家Valmont，也是追求年輕膚況女性不可錯過的好戰友！尤其今年品牌更強化了旗下抗老系列，打造此款抗皺緊提V精粹。提升養膚後的緊緻、小臉期待，成分中蘊藏視黃活膚天然因子、獨家專利三離子複合DNA以及微脂囊RNA，讓居家保養也能擁有科技美容般的高效體驗。

Valmont塑顏抗皺平滑精華 30ml，$‌2,400



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11. L'Occitane

明天要同學會、有著重要聚會要參加卻來不及準備好完美的肌膚狀態嗎？為應對緊湊的生活步調，L'Occitane今年很貼心地限量推出此款：蠟菊賦活御緻晶球。晶球型態的保養設計更能精準拿捏每次用量，而每顆晶球內更蘊含最高濃度的蠟菊精華油與蠟菊超效醇萃，滿滿兩倍的修護力、抗老效能，能高速急救肌膚疲態、鬆弛老態狀況，效果更勝A醇。

L'Occitane蠟菊賦活御緻晶球 22g



12. Elemis

源自海洋的修護、活化能量，Elemis今年砸重本推出此款巔峰抗老作品！採品牌靈魂元素粉紅團扇藻提取物為核心，搭載範氏斜斑藻、菱形藻、並基角毛藻三種微米海洋矽藻萃取複合物，強化肌膚原始保濕力、提升澎潤度、緊緻度，有效滿足七天抹除細紋的抗老期待。

Elemis海洋膠原全能逆時精華 30ml



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