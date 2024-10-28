5款全新換季濕敷化妝水推薦　避免5大NG行為　正確護膚敷出彈潤肌

當肌膚不穩定、化妝容易脫妝，或是化妝前發現肌膚太乾時，除了敷面膜，也可以濕敷化妝水為肌膚做急救保養。



不過在濕敷前必須先注意以下重點，避開雷區才不會讓保養事倍功半！以及推薦5款超好用濕敷化妝水新品，非常適合舒緩現在換季不穩定的肌膚喔！

精選5款濕敷化妝水適合換季保養，Shiseido、IPSA等全方位滋潤肌膚，附5大濕敷誤區，護膚不再事倍功半！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選5款秋冬濕敷化妝水與濕敷日常誤區（IG@xeesoxee；01製圖）

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濕敷勿做行為

1. 化妝水選錯成份

市面上各種化妝水，因功效、質地、成分不同，所以不是每一種化妝水都適合濕敷！在挑選濕敷化妝水時，應避免含有酒精、人工香料、酸類煥膚成份、色素的化妝水，以避免刺激肌膚帶來不適。建議可以選擇成分溫和、有保濕舒緩效果的產品。

2. 用質地太稠的化妝水

化妝水有水狀、也有比較濃稠的凝露狀。濕敷時建議選用流動性強的水狀化妝水，才能更有效浸潤濕敷棉，並且被肌膚吸收。

3. 化妝棉沒有完全濕潤

濕敷時，化妝棉可選用延展性好、水分吸附力強的材質﹔再來化妝水千萬不要省，一定要讓整張化妝棉完整的被化妝水浸濕後再撕開敷臉，並盡量敷滿全臉。這樣做是避免水分隨著乾燥的地方一起被蒸發，導致保濕不足反而更乾。

4. 濕敷時間敷太久

濕敷切記「不要敷太久」，時間以不超過3~5分鐘為原則！濕敷最主要的作用是快速且密集的幫助保濕，但因為它是水分，時間一長若沒有趕快鎖水的話，反而會因為表面水分蒸發而讓肌膚變得更乾，所以濕敷大約敷3分鐘左右就可以進行後續保養了。至於濕敷頻率，每週約2次即可。

5. 敷完忘記擦乳液鎖水

濕敷後如果沒有擦乳液或乳霜鎖住水份的話，就等於「白忙一場」！可以在敷完臉之後擦上乳霜或精華油，鎖水同時給予肌膚滋潤。如果是在妝前濕敷，則可以用清爽一點的乳液鎖水。

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濕敷化妝水推薦

1. RMK W Treatment Lotion極萃修護保濕液

RMK在今年秋天帶來了全新油水護膚保養「W Treatment Lotion極萃修護保濕液」。透過水性和油性兼具的「雙重保濕力」調理肌膚，避免因乾燥而導致的肌膚乾硬、粗糙現象。導引出豐潤柔嫩、散發光澤的素肌。水嫩中略帶微微醇厚的質地、保有不黏膩的輕盈質感。更帶有讓人放鬆的花香柑橘香氛，除了單獨使用也可以用於濕敷，給肌膚更豐盈的水潤滋養。

RMK W Treatment Lotion極萃修護保濕液 160ml，$340



2. L'Oreal Paris活力緊緻積雪草復顏微精華液

台灣PTT人氣超高的濕敷化妝水之一！主打添加集團內最高濃度積雪草成分，能幫助舒緩、穩膚，此外也能撫平細紋、緊緻肌膚，更能突破大家在意的十大肌膚保養關卡，達到保濕、修護、緊緻、彈性、透亮、潤澤、無瑕、平滑、舒緩、穩定，單擦濕敷效果都很好！

L'Oreal Paris活力緊緻積雪草復顏微精華液 130ml，$189



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3. IPSA極緻再生精華水

誕生於2002年的流金水，憑藉超強補水、平衡控油、穩定膚況等功效，被譽為日本四大神水、也是許多保養控心中的第一名化妝水！今年IPSA再次帶來神仙水黑馬，推出全新抗老修護精華露#黑金水「極緻再生精華水」，由日本科研團隊多年研究，精煉粹取高濃度珍稀「重生復活草」精華，以強大修復力量，守住臉部肌膚彈嫩再現澎潤透亮。

IPSA極緻再生精華水 150ml，$580



4. La Roche-Posay抗敏舒緩爽膚水

近年來最受歡迎的濕敷化妝水非這款莫屬！添加兩大明星舒緩成份2%菸鹼醯胺與La Roche-Posay溫泉水，偕同甘油等保濕成分，幫助肌膚舒緩修護、長效保濕，單擦或用於濕敷都可以，濕敷後更能感受肌膚宛如喝飽水般，水潤透亮！

La Roche-Posay抗敏舒緩爽膚水 200ml，$340



5. Shiseido Eudermine活膚透亮精華水

Shiseido Eudermine的「活膚透亮精華水」一推出就擄獲眾多保養控的心！注入活酵克菲爾萃取物、Shiseido最知名的亮白淨膚成分4MSK，以及日本四國香柚精萃，濕敷3~5分鐘，立刻讓疲憊粗糙的肌膚，還原至最年輕柔嫩的膚觸，維持肌膚健康、強韌、穩定，並散發健康、乾淨、明亮的光澤。

Shiseido Eudermine活膚透亮精華水 145ml，$780



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