皮膚粗糙黑了一片不是沒洗乾淨？皮膚科醫生解密：恐是糖尿病徵兆

皮膚總是黑黑的「像沒洗乾淨」？



對此，皮膚專科醫生王佑鑫直言，當心很可能患有「黑色棘皮症」，黑色棘皮症的患處皮膚，摸起來觸感粗糙，且呈現深色，嚴重時還會夾帶異味，容易被他人誤以為是洗澡沒洗乾淨。

黑色棘皮症的患處皮膚，摸起來觸感粗糙，且呈現深色，嚴重時還會夾帶異味（Facebook Page@皮膚專科 王佑鑫醫師）

台灣漫雲思境診所院長王佑鑫醫生在臉書發文指出，黑色棘皮症的患處皮膚，摸起來觸感粗糙，且呈現深色，嚴重時還會夾帶異味，容易被他人誤以為是洗澡沒洗乾淨。其常出現在特定部位的皮膚皺摺處，像是頸部、腋下與大腿內側，甚至手肘、膝蓋、指關節也是好發處。

黑色棘皮症的患處皮膚，摸起來觸感粗糙，且呈現深色，嚴重時還會夾帶異味（Facebook Page@皮膚專科 王佑鑫醫師）

提及造成黑色棘皮症的因素，王佑鑫表示，多半是胰島素濃度過高或內分泌異常，引起肌膚的角質細胞和成纖維細胞異常增生，導致局部皮膚變得粗糙與深黑色樣，也可能與遺傳因素或特定藥物等使用有關。常見的成因包括體重過重、藥物誘發、多囊性卵巢症候群、糖尿病及代謝症候群（包含高血壓、高血糖及異常膽固醇等）。

黑色棘皮症的患處皮膚，摸起來觸感粗糙，且呈現深色，嚴重時還會夾帶異味（Facebook Page@皮膚專科 王佑鑫醫師）

王佑鑫說明，當發現皮膚變黑、變粗糙時先別急著美白，要先找出成因，有需要時可尋求專業醫生診斷。而針對引發黑色棘皮症的成因不同，治療方式如下：

① 體重過重者、代謝症候群等患者：認真飲食控制及規律運動。

② 內分泌異常患者：首要治療疾病，才能改善肌膚。

③ 藥物誘發：與主治醫生討論調整配方，切記不能擅自停藥、減藥或改藥。

④ 局部治療：排除上述原因，使用水楊酸、果酸換膚、雷射等在一定程度上可改善症狀。



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