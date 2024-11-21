40歲許瑋甯再奪視后　揭4招護膚心得　忙碌靠「這招」急救超有效

恭喜許瑋甯在第59屆金鐘獎連莊奪迷你劇集視后！長得漂亮、演技又是實力派！



以《不夠善良的我們》再度角逐第59屆金鐘獎迷你劇集視后的許瑋甯，在劇中飾演張怡靜Rebecca一角，和撞衫又同年同日生的林依晨（飾簡慶芬）有精彩對手戲，許瑋甯還特別為戲一刀剪了男孩風極短髮。1984年出生的許瑋甯，用演技證明不是花瓶，極好的狀態更是完全看不出來今年已經40歲，關於視后的保養秘訣，不藏私全公開！

40歲許瑋甯憑《不夠善良的我們》奪第59屆金鐘獎迷你劇視后，原來全靠這4招在忙碌中保持肌膚水潤抗老！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

金鐘迷你劇視后許瑋甯4招護膚保養術（IG@anno8o7；01製圖）

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【第59屆金鐘獎】許瑋甯《不夠善良的我們》

連莊奪迷你劇集視后

從模特兒轉型為演員相當成功的許瑋甯，去年就以《她和她的她》獲得迷你劇集／電視電影女主角，今年再以《不夠善良的我們》「Rebecca」角逐第59屆金鐘獎，並成功連莊奪金鐘迷你劇集視后。上台拿獎分享感言時，不忘放閃老公邱澤：

謝謝我的先生，他是我的最佳隊友，沒有他的話，我不可能演戲演得這麼輕鬆，在現場心無旁騖的工作。 許瑋甯

許瑋甯保養秘訣

1. 每天留點Me Time

身為藝人每天的工作滿檔，拍戲時還得要常熬夜，肌膚狀態一直維持很好的許瑋甯，她分享自己再忙都會留點Me Time（個人時間）好好的保養，且很重視儀式感。對她來說，挑選產品時除了重視質地，香味也很重要，藉由保養品的包裝視覺、嗅覺甚至觸覺，能夠釋放身心的壓力，保持平衡，帶來療癒的好心情。

2. 觀察每日膚況調整

因工作關係經常要到處飛，或是得長時間上妝，許瑋甯分享自己在保養上訴求的是簡單、快速且有效率，但不會每天都用同樣的方式塗擦保養品，她會認真觀察每天當下的狀態，搭配適合的產品。

精華液和乳霜是她自己必備的品項，但會因應不同的狀態來調整使用的比例，如果今天皮膚比較乾，就會選擇2:1的方式來保養，先塗一層精華液等吸收後，再擦第二層精華液注入更多滋養，也是等到吸收後，才擦一層乳霜封存養分。有時候會將精華液直接混合乳霜，或擦完精華液後，只針對需要加強的部位擦乳霜。

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3. 擦精華搭配熱敷

對許瑋甯來說，保養不是功課，而是一個寵愛自己的過程。她認為平常都有認真關注自己的膚況，所以哪裡有狀況自己最清楚，平常保養時也會有個小習慣，敷完臉或是擦完精華後，會在使用毛巾在臉上熱敷，利用熱氣讓毛孔打開，可以好好吸收精華，最後再塗上一層乳霜。

4. 長期維持運動習慣

運動是一種因應身體需求的長期訓練，對我來說是好玩的事情。 許瑋甯

狠甩易胖體質的許瑋甯，維持纖瘦好身材且有超狂腹肌，除了靠飲食外，一直都有維持運動的習慣。平常會做瑜珈、普拉提（Pilates）、跑步，也會配合重訓增加肌肉量。

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