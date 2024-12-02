外賣族減肥阻礙？醫生揭最常見4大隱形糖份食物　第4種冬天要注意

原來這些食物裡都有隱形糖！



減重總是卡關？明明不喝珍珠奶茶、不愛吃甜點，但體脂肪還是超標？身為三餐老是在外的外食族們，你知道有些食物吃起來可能不是甜的，但其實含有「隱形糖」，害你一直囤積體脂肪、影響血糖的穩定！台灣初日診所許芷瑜醫生，這次特別揪出外食族最常見的「4大隱形糖」地雷食物，趕快來檢視下自己踩雷了沒？

「無飯家庭」必讀，醫生點出外食族肥胖真相，4大隱形糖分令你不自覺掉入陷阱！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

醫生揭外食族4大日常瘦身陷阱（IG@for_everyoung10；01製圖）

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肥胖會對身體造成哪些影響？

心情好、心情差，都想要來點甜食？小心糖吃太多，身體會亮紅燈！《英國醫學期刊》（BMJ）指出，高糖攝取與多達18種內分泌或代謝疾病（如痛風、肥胖、第二型糖尿病）以及10種心血管疾病（如冠狀動脈心臟病、中風）密切相關。

許芷瑜醫生指出，舉例就台灣來說，肥胖率高達50%，代表每2人就有1人有過重或肥胖問題，看得到的糖，想避開較容易，但較可怕的是四處潛伏在我們的飲食內看不見的隱形糖，特別是外食族更是常常不小心踩到「隱形糖」的地雷而不自知。

外食「隱形糖」陷阱

1. 裹粉的炸物

適合多人聚餐分食，也可以個人獨享，可當正餐也能當點心的炸物，吃起來爽度爆表，但別忘了炸物外皮會裹粉下去炸，口感才會酥脆，這些裹粉大多屬於澱粉類含有隱形糖，再加上經過高溫油炸，熱量更是翻倍，同時也可能吃進過多自由基。

2. 串燒

鹽烤雞肉串、烤豬肉蔥卷……光聞香氣就讓人口水快流下來，宵夜大家很愛吃的串燒，也是外食常見的隱形糖地雷食物。許芷瑜醫生串燒常會刷上烤肉醬或燒烤醬，這些醬料就含有隱形糖。一串雞翅刷上燒烤醬的話，可能含有2至5克的糖，若點個10串，一頓消夜最高恐吃下50克糖。

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3. 沙律醬

減肥時很多人愛吃的沙律，看似健康，但只要加了醬，小心就掉入隱形糖陷阱囉！許芷瑜醫生點出，許多沙律醬使用糖來增添風味，常見的如千島醬、凱薩醬等，這些醬料的糖分相當高，若以市售常見的一條100公克沙律醬來看，就含有13.7公克的糖。所以吃生菜沙律補充膳食纖維時，要特別留意沙律醬的用量。

4. 火鍋

天氣開始轉涼了，正適合吃鍋的季節到了！小心吃鍋湯頭裡面也含有隱形糖陷阱！許芷瑜醫生特別提醒，麻辣火鍋跟壽喜燒等鍋類湯底，像是泡菜鍋、番茄鍋有時太酸，為了好入口會加入糖來增添味道和提香。

一人份麻辣鍋底可能含有80克的糖（具體量視湯底的製作配方和份量而定）。壽喜燒的湯汁則通常會使用醬油、清酒和砂糖來調味，達到甜鹹的風味，1人份的話也有約40克的糖。如果每週吃超過2到3次的麻辣火鍋或壽喜燒，可能導致攝入過多隱形糖，進而導致體重增加、影響血糖穩定和血脂異常，長期下來提高代謝疾病和心血管問題的風險。

聚餐火鍋美食當然不能少，許芷瑜醫生分享，如果真的要吃麻辣鍋，建議可以選擇鴛鴦鍋，就多了一個相對安全的湯底能滿足口腹之慾。

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如何避開生活飲食中的隱形糖？

沒辦法三餐自己下廚料理，但可以透過聰明慎選食物，盡量避開隱形糖份的攝取。許芷瑜醫生特別分享以下幾個小撇步，第一，養成閱讀食品內容與營養成分的習慣；第二，儘量選擇原型食物；第三，避免過度調味或烹調。養成健康的飲食習慣，遠離隱形糖帶來的糖害危機，是控制體重與預防慢性疾病的關鍵，大家從現在起可以多加留意喔！

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