TWICE周子瑜5招女團減肥法　肚餓就多飲水減少進食　維持窈窕體態

TWICE成員周子瑜曾票選為世界百大美女第一名，顏值與實力兼具，享有極高的人氣，然而近年來卻屢傳團內資源分配不均、遭公司刻意打壓的消息。



但JYP 9月初推出了子瑜首張Solo專輯《abouTZU》，推出專輯前隨著一張張絕美預告照曝光，網友都紛紛笑稱：「神顏終於封印解除！」、「沒想到來生可以等到子瑜Solo。」而子瑜自出道以來就以「正向又努力」的形象深植人心，不只歌唱實力大躍進，就連體態也從一開始的嬰兒肥變得纖細窈窕，究竟子瑜是如何維持完美體態的，就讓我們一起來看看吧～

揭秘TWICE周子瑜保持神顏完美體態5招，告別嬰兒肥解除女神封印（點擊放大瀏覽）▼▼▼

TWICE子瑜的5招瘦身法（IG@twicetagram；01製圖）

+ 13

TWICE周子瑜SOLO出道 神顏封印解除！

子瑜SOLO的一輯照片中，女神以黑色吊帶透視裝示人，輕輕披著銅色絲巾，配搭YSL的耳環與暖茶色妝容，真的是美瘋全場，粉絲們紛紛大讚：「神顏回歸」、「美到像AI模板」、「只有子瑜可以超越子瑜」，也令粉絲們非常期待她的作品！

TWICE周子瑜瘦身方法

1. 每15分鐘喝一次水

不愛喝飲料的子瑜非常注重飲水習慣。在她的瘦身計劃中，每15分鐘喝一次水是一個重要的環節。這不僅有助於保持身體的水分平衡，還能促進新陳代謝，幫助消化。子瑜認為，充足的水分攝入能夠減少飢餓感，防止因口渴而誤以為是飢餓，從而避免不必要的進食。此外，水還能幫助排除體內毒素，讓皮膚更加光滑有彈性。

2. 不吃甜食、炸物、紅肉

周子瑜在飲食上非常自律，她堅持不吃甜食、炸物和紅肉。這些高糖高脂肪的食物不僅會增加體重，還容易引發各種健康問題。子瑜選擇以蔬菜、水果、魚類和白肉為主的飲食，既能滿足營養需求，又不會增加熱量負擔。她也會選擇低糖的水果來取代甜點，滿足自己對甜食的渴望。

3. 每天快走30分鐘

作為一名偶像，周子瑜的時間安排非常緊湊，但她依然堅持每天快走30分鐘。快走是一種簡單而有效的有氧運動，不僅能夠燃燒脂肪，還能改善心肺功能。子瑜常常利用空閒時間，比如走路去練習室或在公園散步，來完成這項運動。這種方式不僅靈活方便，還能讓她在繁忙的工作中找到一點放鬆的時間。

同場加映：趙露思靠它維持39KG 經期減肥法高效輕鬆瘦身 嚟M前後科學減肥（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

4. 睡前伸展運動

睡前進行伸展運動是周子瑜保持身材與健康的重要秘訣之一。這些簡單的拉伸動作能夠放鬆肌肉，減少一整天的緊張感，讓她更容易進入深度睡眠。子瑜會選擇一些舒緩的瑜伽動作或基本的拉伸運動，這些動作不僅能增加身體的柔韌性，還能促進血液循環。持之以恆的睡前伸展運動，不僅有助於消除疲勞，還能提高睡眠質量，讓她第二天精神抖擻地迎接新的挑戰。

5. 普拉提

普拉提是周子瑜的另一個瘦身秘訣。這種運動結合了力量訓練和柔韌性鍛煉，能夠全面提升身體素質。通過定期的普拉提訓練，子瑜不僅塑造了緊實的肌肉線條，還改善了體態和姿勢。普拉提的動作雖然看似簡單，但需要高度的集中力和控制力，對核心肌群的鍛鍊尤為顯著。這種運動對於不喜歡劇烈運動的人來說，是一個非常好的選擇。

同場加映：44歲辣媽胡杏兒IG曬性感泳衣照 2個月勁瘦21kg原來靠吃「這個」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

韓星都在穿！LISA、NewJeans…同款「編織涼鞋」搜出，下雨也能安心穿出門

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】