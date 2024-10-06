44歲辣媽胡杏兒IG曬性感泳衣照　2個月勁瘦21kg原來靠吃「這個」

減肥只服胡杏兒！曾為拍戲把自己吃胖又成功瘦下來，現在44歲的胡杏兒生了三個孩子，身材還跟名模一樣火辣！



這次就讓小編來分享，胡杏兒是怎麼讓自己從胖妹回歸人生勝利組！

44歲三孩媽胡杏兒減肥秘訣，輕鬆瘦身21公斤，吃對「這食物」你也能輕鬆擁有名模身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

胡杏兒的減肥4要訣（IG@myoliemyolie；01製圖）

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胡杏兒曬泳裝辣照，看不出是3孩媽

視后胡杏兒自2015年嫁給老公李承德，生下了三個孩子，近日一家五口在馬爾代夫度假，胡杏兒連續po出多張泳裝美照，好身材辣得不像三個孩子的媽！更令人驚訝的是看不出她44歲了！

曾經胡杏兒為了拍戲，刻意把自己吃胖增重18公斤，演出《肥田喜事》中的肥田，當時身材纖瘦又是擁有流量的小花，這戲只有她敢接！要搞笑、要女神範兒她都行！真心佩服這樣的女生~把自己Hold在這麼美好的狀態，一定要來分享一下胡杏兒的減肥法！

胡杏兒減肥法

1. 2個月瘦了21公斤靠吃「高蛋白」

胡杏兒曾分享自己拍完《肥田喜事》後，兩個月內就從76kg減到55公斤，等於在短時間減掉了21公斤超狂！她說自己當時是靠吃水煮蛋、水果、蔬菜來減肥，水果挑的是蘋果、柳橙，搭配一樣「關鍵食物」，讓她的減肥效果非常顯著！

那個「關鍵食物」答案就是「高蛋白」，以魚類為主的高蛋白食物，胡杏兒說：「吃魚也可以吃高脂肪的魚，它能幫助身體燃燒脂肪。」

2. 「高蛋白減肥法」最佳食物是蒸魚

胡杏兒曾在節目中分享，自己靠高蛋白減肥法「吃蒸魚」，2個月就甩肉21公斤，而且不只她減肥這樣做，胡杏兒爆料連鄭秀文也這樣做！胡杏兒說：「我之前跟鄭秀文拍戲，發現她中餐也吃蒸魚、晚餐也一樣。」吃高蛋白質食物，會更加燃燒身體的能量，烹調方式建議為蒸、煮、燉，不需另外添加油脂。

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3. 每天30分鐘有氧運動

胡杏兒分享自己當時減肥除了飲食控制，每天還要搭配30分鐘的有氧運動，時間短卻很有效的秘訣在於「心率」，不是有做就好！胡杏兒說：「有氧運動最好心率保持在120以上，這才真是在燃燒你的脂肪。」

4. 空中瑜珈

身材好看、線條苗條，光靠飲食控制瘦，是無法讓肌肉緊實光滑的，胡杏兒說：「女人要漂亮就不能懶，其實一直以來都有做運動的習慣，現在運動的時間比較多，吃得也比較健康，對自己練出來的成果很滿意，希望每次都能以最佳狀態出來見大家。」連度假中她也不忘練習空中瑜珈，熟練的動作和精實腹肌，可以看出她是真的有運動好底子！

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