綠拿鐵「這時段」飲是減肥關鍵？3款食譜推薦　孫藝珍都靠這瘦身

大家有聽過「綠拿鐵」嗎？



風靡全球的綠拿鐵不僅看起來健康，喝起來也超級美味，綠拿鐵之所以這麼紅，是因為它富含營養成分又低熱量，能有效促進新陳代謝，就連孫藝珍、S.H.E Ella陳嘉樺等明星都愛上。今天就帶大家一起了解這款明星同款的綠拿鐵，準備好一起揭開綠拿鐵的秘密吧！

綠拿鐵減肥介紹，3款食譜大公開，Ella陳嘉樺與孫藝珍都愛，輕鬆瘦身打造明星身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

綠拿鐵介紹3款減肥食譜公開（Unsplash@Alina Karpenko；01製圖）

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綠拿鐵減肥紅甚麼？

綠拿鐵之所以這麼紅，一來是因為它對減肥很有幫助，二來是因為它製作簡單，材料易得。綠拿鐵富含膳食纖維，可以幫助腸胃蠕動，減少便秘問題。再加上各種蔬果中的抗氧化劑，能幫助你的皮膚保持年輕。

先前藝人Ella也曾分享，自己在進行飲控時都會搭配綠拿鐵輔助，既可以帶來飽足感又能提升減肥效果，另外，韓國凍齡女神孫藝珍也很重視纖維和蛋白質攝取，分享自己也是綠拿鐵的忠實粉絲呢！

綠拿鐵甚麼時候喝？

營養師建議，綠拿鐵最佳時間就是早上空腹喝一杯，這樣可以讓你的身體快速吸收所有的營養，開始一天的活力滿滿，重點是要持之以恆，持續喝一段時間後，會發現體重逐漸下降，皮膚也變得更好哦！

綠拿鐵減肥法注意事項

1. 不要空腹喝太多：雖然空腹喝效果最好，但過量可能會造成腸胃不適，建議每天喝1~2杯即可。

2. 均衡飲食：綠拿鐵只是輔助，正餐還是要吃。

3. 運動不可少：單靠喝綠拿鐵是不夠的，運動還是必須的。

4. 選擇新鮮食材：越新鮮的蔬果，營養越高。

5. 適度的甜味：不要加太多糖，否則會降低減肥效果。



綠拿鐵減肥食譜

1. 羽衣甘藍蔬果汁

材料：羽衣甘藍一把、香蕉一根、蘋果一顆、檸檬汁少許、水一杯



做法：將所有材料放入果汁機，打至細滑即可。這杯綠拿鐵不僅顏色美麗，味道也超級清新！羽衣甘藍被譽為蔬菜之王，富含維他命K和C，香蕉則提供豐富的鉀，蘋果和檸檬汁則為這杯飲品增添了自然的甜味和酸度。這樣的組合不僅幫助你減肥，還能提升你的免疫力。

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2. 菠菜蘋果蔬果汁

材料：菠菜一把、蘋果一顆、橙一顆、水一杯



做法：將所有材料放入果汁機，打至細滑即可。這杯綠拿鐵酸甜可口，喝了讓你精神百倍！菠菜富含鐵和葉酸，對女性特別好；蘋果和橙則提供了豐富的維他命C和膳食纖維，能幫助你清腸排毒，讓你一天充滿活力。這樣的一杯綠拿鐵，既健康又美味，而且喝起來也不會有濃濃菜味，是接受度很高的一款！

3. 奇異果鳳梨蔬果汁

材料：奇異果兩顆、菠蘿一片、黃瓜半根、椰子水一杯



做法：將所有材料放入果汁機，打至細滑即可。這杯綠拿鐵酸甜多汁，喝起來非常爽口，奇異果富含維他命C和膳食纖維，菠蘿則有助於消化，青瓜和椰子水則提供了清爽的口感和豐富的電解質，這樣一杯綠拿鐵，不僅可以幫助你減肥，還能讓你整天保持清爽和有活力。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】