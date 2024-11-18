體重曾飆破90kg？39歲小禎減肥後狀態滿分　5大保養瘦身秘訣分享

台灣著名節目主持人39歲小禎（胡盈禎）整個人的狀態維持超好！



小禎（胡盈禎）曾因多囊性卵巢症候群，體重曾飆破90公斤，靠著超強意志力努力運動、認真飲食控制，成功瘦下來，且至今都沒有復胖的小禎，可說是台灣演藝圈最勵志的女明星代表。出道20年的她，不管是膚況、體態，都越來越年輕數月前以年度代言人身份，出席京城之霜15週年環保新裝活動，要來和大家分享私下的逆齡保養和身材維持秘訣。

快來看曾胖至90kg的台灣女模小禎胡盈禎，她的日常護膚和減肥5要訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

揭秘小禎5大護膚減肥要訣（IG@karenhu1984；01製圖）

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1. 先了解自己的膚質

今年12月即將邁入不惑之年的小禎，本人近看膚質超細緻，輪廓線也沒有走樣，被問到維持好狀態的秘訣？小禎分享保養要有感，首先一定要先了解自己的膚質，不然用再多保養品都是徒勞無功！像她就屬於T區容易出油、兩頰偏乾的混合肌，在保養就會採分區的方式，T區擦比較清爽的乳液、兩頰擦霜加強滋潤保濕，保養品也會隨著季節更換，直呼雖然比較麻煩，但這樣才能對應到肌膚真正的需求。

2. 厚敷乳霜急救

想要維持好狀態，除了得挑對產品，最重要的就是持之以恆！小禎大方分享，現在醫美已經很普及了，有許多非侵入性的療程，也有肌膚管理的選項，像是深層清潔，但日常的保養還是不能偷懶。她自己是堅持每天都要勤勞保養，從卸妝清潔、保濕、敷面膜、防曬，一樣都不能少。

如果真的遇到肌膚需要急救的狀況，像是她現在每週會有2～3天去打高爾夫，每次都是在大太陽下曝曬至少5小時，肌膚都會發紅，小禎推薦厚敷京城之霜的「60植萃十全頂級精華霜」，不僅全臉敷，連脖子也不能放過。前陣子去歐洲玩，在飛機上肌膚超級乾，除了敷面膜外，也會在機上厚敷一層乳霜，大讚下飛機整個人容光煥發。

3. 做好防曬＋曬後加強保濕

喜歡打高爾夫、熱愛戶外活動的小禎，不追求白皙膚色，但希望可以曬得黝黑又發亮。她表示自己真的很愛曬太陽，但也知道太陽很傷皮膚，所以該做的防曬一定會做好，會塗上厚厚的防曬，還會戴帽子、防曬巾。曬後的肌膚會變得特別乾燥，這時候保濕就會更加倍的使用，像是她離開球場前就會先清潔洗臉，回程的路上直接就敷面膜，回家後再厚敷乳霜，加強補水。

4. 後頸不能忽略

魔鬼就藏在細節！小禎分享自己在保養時除了臉，全身上下都不會放過！特別是後頸的部位，很多女生在保養時都很容易忽略，但有時候穿洋裝、紮頭髮時，都會露出後頸，如果沒有好好保養就會很扣分。

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5. 每天堅持運動＋戒紅肉

瘦下來最困難的其實是維持，所以每天都要運動不能偷懶。 小禎

小禎坦言到了一定的年紀，想要維持好的體態跟狀態，不運動真的不行，保養品扮演的角色只是輔助。主要還是靠運動來維持，飲食方面，她也分享了前陣子有開始嘗試戒紅肉，因覺得比較難消化代謝，就改吃海鮮類為主。

世上沒有醜女人，只有懶女人，果然要變美、減肥不復胖，還是得靠持之以恆的付出努力！

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