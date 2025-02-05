43歲宋智孝新造型極顯老？中年女性易犯5髮型錯誤　電髮捲度過小

到了一定年紀，妝髮除了關注減齡技巧，更要避免「顯老地雷」才不會減齡不成反增歲！



對於40歲女性來說，選擇髮型時需要特別注意一些「雷區」，以避免顯老或不合適的造型。像是韓星宋智孝近期又再次因「NG髮型」引發討論，以下整理幾個主要的髮型禁區，一起來看有哪些！

宋智孝新造型又出事！別再犯這中年女性5大髮型地雷，跳出顯老陷阱（點擊放大瀏覽）▼▼▼

中年女性5大顯老髮型雷區（IG@my_songjihyo；01製圖）

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宋智孝新髮型「嬉皮捲」又翻車？

宋智孝過去曾因為剪了「男孩極短髮」引爆討論，當時網友們分成兩派意見：一派認為宋智孝短髮清爽又好看；另一派則認為顯老不適合。而近期懵智又換了新髮型「嬉皮捲髮」，並於韓綜《Running Man》亮相時再次受到兩極評論，熱議原因主要是她這兩次的髮型都正好踩在40+女性髮型的雷區上。

中年婦女髮型雷區

1. 極短男孩短髮

雖然短髮可以帶來清爽感，但過短的男孩髮型可能會比較挑臉型，導致臉看起來更大，而且部分極短髮不易打理，容易顯得老氣。如果你有造型頭髮與化妝習慣，或許可以嘗試前衛的短髮造型；反之則不建議選擇過短髮型。

2. 燙髮捲度太密集

過小、過密的捲度會讓整體造型顯得繁雜，甚至讓髮質看起來粗糙和毛躁。尤其是頭髮較細的人，更應避免這類捲髮設計，以免讓髮型看起來蓬亂難整理。

3. 頭髮緊貼頭皮

這種造型會使髮量看起來較少，特別是對於頭髮本身就稀疏的人來說，容易讓整體造型顯得無精打采，並且無法有效修飾臉型。

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4. 厚瀏海

大部分可能都會覺得「平瀏海=年輕可愛」，但其實厚重的瀏海會讓臉部比例失去平衡，進一步凸顯年齡感，且容易遮擋五官，顯得呆板。建議選擇輕盈透氣的瀏海設計，不僅能柔化臉部線條，還能增添清新感。

5. 浮誇髮色

如紫色、橘色等過於鮮豔的顏色雖然吸睛，但可能會讓膚色顯得暗沉或蠟黃，建議選擇更自然的棕色調，以提升氣色而不顯老。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】