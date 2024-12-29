梳頭洗頭發現甩好多頭髮？醫生教判斷頭皮老化　附3款防脫髮產品

頭皮狂出油、洗頭後排水孔驚見一堆頭髮？想看起來顯年輕，髮量多直接先贏一半！



演藝圈就有不少髮量富翁，像是內地新生代演員趙露思、《淚之女王》金智媛、百想藝術大賞視后金泰梨、IVE成員張員瑛等，一頭豐盈又光澤的頭髮讓人好羨慕。而在香港的氣候環境，加上生活壓力等因素，頭皮很容易就出狀況，搔癢、緊繃、髮絲脆弱易斷等問題讓人超苦惱，看著洗頭後排水孔堆積滿滿的頭髮，是不是感到心很慌？到底該如何守住珍貴的髮絲、養出女神級健康頭髮？台灣健髮植髮專家陳詠婷醫生來跟大家分享，預防頭皮老化的方法，趕快學起來！

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落髮不是男性專利！「後疫情頭皮當代病」興起

以前講到落髮、禿頭的問題，總是會聯想到中年男子才有這種困擾，但現在越來越多年輕女生，其實也面臨了頭皮、髮絲的困擾！根據綠藤生機提供的資料，在一份近4,000人填答的《養髮現況調查》中，有高達97％的消費者認為自己面臨頭皮、髮絲困擾，86%表示洗頭、梳頭時掉髮變多、髮絲變得細軟扁塌、頭皮變得明顯。這些問題不僅僅是基因遺傳的議題，59%的消費者反應頭皮老化、48%經常處於過度壓力中，以及23%因飲食營養不均、21%長年累積染髮或燙髮等生活習慣，導致頭皮不適與落髮問題。

如何判斷頭皮出現老化？

陳詠婷醫生說明，頭皮與頭髮的關係本來就像是樹林與土地，當頭皮的血液減少，養分的輸送也相對降低，頭髮也會受到影響。而頭皮的老化其實是有線索可循的，可以從兩大方向來自我檢視，第一是「觀察髮絲」，頭髮是否有變少、變細（密度改變）、光澤度降低（皮脂分泌減少）、出現白髮（黑色素細胞減少）。

第二是「觀察頭皮」，以指腹去按壓頭皮，感受按壓時是否變得比較沒彈性、硬硬的，代表膠原蛋白流失，或是容易感到頭皮緊緊的、頭皮上有因太陽曝曬而產生的斑點。這些都屬於頭皮老化會出現的症狀，大家平常就可以自我觀察多加留意。

壓力造成的常見落髮類型

造成落髮的因素其實非常複雜，常見的像是生活步調、壓力與極端氣候環境等，都會讓頭皮健康面臨嚴峻考驗。陳詠婷醫生分享，像是前陣子在門診上，就遇過有患者因為頻繁地震引發心情焦慮，影響了睡眠，最後演變成頭頂的局部落髮。

針對壓力造成的落髮類型，主要可以分成「休止期落髮」，包含心理壓力、身體健康、服用藥物，「脂漏性皮膚炎」，如體質、菌落不平衡、免疫功能差，以及常聽到的鬼剃頭「圓禿」，也多是因壓力所引起。

預防頭皮老化的方法

頭皮和臉皮一樣，老化都是日積月累慢慢堆疊而成的，包含日常的壓力、不良的生活習慣、環境中的污染、營養的失衡、氧化油脂的刺激，堆疊累積在頭皮中的慢性發炎以及自由基，這些因素都會讓頭皮慢慢變老，最後導致頭髮離我們而去。

想延緩頭皮老化的發生，除了練習身心的平衡，保持健康的生活習慣，陳詠婷醫生提醒預防勝於治療，且「養、護」必須雙管齊下，面對頭皮遭遇的高溫悶濕氣候、染燙化學刺激、造型拉扯，單純給予養分已經不夠，還需要提供防「護」。頭皮受刺激容易出油，氧化的脂質會使細菌滋生，引發各種不適，只有讓頭皮具備對外界傷害的防禦力，才能讓養髮效果更顯著持久。大家自己也要有病識感，如果遇到停滯，建議還是趕快找尋專業的醫生評估了解具體的成因，才能全面的調整。

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3款頭皮養護推薦

1. 綠藤生機追根究柢養髮精華

借鏡造林智慧，打造100%純天然來源、無藥性添加的養髮精華。選用瑞士實驗室創新技術「羅勒毛狀根萃取」、來自加拿大魁北克「楓樹皮萃取」 ，從根源平衡頭皮環境，迎來髮絲強韌與豐盈，少些悶癢敏感與脆弱斷裂。

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2. basiik微生平衡11高效養髮液

由台灣Kevin老師親研的品牌basiik，專為頭皮養護而生！好評熱銷的「微生平衡11高效養髮液」，又有「頭皮神仙水」的暱稱，添加歐美日四國專利成份，高達11%的植萃配方，更能完整改善頭皮蘊髮環境，質地輕盈好吸收，無味配方男生用也很OK！

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台灣製造髮肌專研品牌AROMASE，採用4大豐蘊核心植萃精華，除了明星成份甘草次酸複合物，更首次萃取自日本專利山葵根，添加羅勒毛根、地衣等植萃精華，調理頭皮油水平衡，維持髮肌健康環境。每天早晚都可以噴灑在頭皮，推薦給中油性頭皮，不分性別皆可使用。

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