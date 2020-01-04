【食物解碼】百頁豆腐不是豆腐　營養師：脂肪比一般豆腐高6倍！

豆腐，是一款做法變化多端又健康的食材，而且種類繁多可以根據菜式的需要選擇軟硬豆腐，所以一直深受大家的愛戴特別是素食人士。近年更出現一款新興的「百頁豆腐」，以入口綿軟又彈牙而逐漸大受歡迎。事實上「百頁豆腐」並不可以算是什麼豆腐，更埋藏健康陷阱！

對台式小食有留意的話，都會發現有餐廳會用百頁豆腐炮製成滷水、火鍋或鹽酥小吃，因其口感綿軟又彈牙是用作小食的最佳食材。根據台灣媒體TVBS報導，百頁豆腐稱不上是傳統豆腐，因為油脂含量十分高，熱量更是一般豆腐的3倍，再經過食市油炸，過量攝取會跌入致肥陷阱。

百頁豆腐因口感綿軟又彈牙而逐漸大受歡迎。（資料圖片）

按圖了解傳統豆腐跟百頁豆腐分別：

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台灣營養師林世航：硬豆腐、軟豆腐熱量低

台灣的營養師林世航稱選擇豆腐時應該多選硬豆腐及軟豆腐。因兩款豆腐會應情況加入凝結劑的份量及壓水的程度，水份愈多，豆腐就愈軟。豆腐是蛋白質、鈣質來源之一，熱量亦較低，男女老少咸宜。

硬豆腐及軟豆腐是眾多豆腐中熱量最低的兩款。（Unsplash）

按圖看各種豆腐熱量、脂肪等含量（每100克）：

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自製蜂巢豆腐！

因為百頁豆腐的特質是呈蜂巢狀，表面多細孔而常用於作滷味、火鍋等食材。其實此特性的蜂巢豆腐也可以用豆腐自製，而且方法簡單！（1）先把整盒豆腐放於冰格冷藏一晚。（2）放雪櫃攝氏4度下解凍一晚，解凍後會感受到豆腐好像「縮水」。（3）打開包裝倒去多餘水分即成。

蜂巢豆腐的樣子沒有百頁豆腐那麼吸引，可是比後者健康得多。（IG@brian22d）

資料參考：TVBS