減肥｜減幾磅都難，如何減肥幾十磅？不少人為減肥嘗試各式各樣的方法，而減肥原因也人人不同。日本一名高中女生減肥，是為了向暗戀的意中人表白，2年間足足減肥40公斤。她的減肥方法也是從飲食入手，當中較特別是吃蒟蒻，既有飽肚感又有助吸收油脂，但營養師建議，有一種食物比吃蒟蒻減得更健康。



每個人減肥的目的也不同，有人為了外型變瘦，有人為了身體更健康，有人為了可以獲得心上人的目光 (《瘦身男女》劇照)

日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》中，女生古畑優莉花為愛減肥的經歷，也是不少減肥女生的勵志故事。

古畑優莉花從小到大都愛吃，常被稱「大胃王」，小學六年級時，體重已達65kg。她平日也愛吃高卡路里的食物，更習慣進食任何食物也會加上最愛的蛋黃醬，蛋黃醬熱量是眾多沙律醬之最，後果可想而知。

古畑優莉花小時候也沒太在意自己體重，但升讀高中後，她有了暗戀對象，為獲得對方青睞，令她決心減䠙。

男老師挺身而出抱不平 成為肉肉女生減肥的動力

21歲的日本女生高中生古畑優莉花在節目上分享自己的減肥故事 (節目《ザ！世界仰天ニュース》截圖)

高中女生階段的古畑優莉花，體重高達82公斤（約185磅），因身型常常被同學言語凌霸，嘲笑聲不斷。男班主任曾出言維護她說：「我不是這樣認生牛愛意。

為求愛減肥 82公斤減至42公斤

但她發現對方身邊已有一名窈窕可愛型的女友，古畑優莉花並沒有因此放棄，反而萌生要為愛作出改變，結果，她的體重由原來的82公斤（約185磅）減至42公斤（約94磅），2年間足足減去40公斤。究竟她是以什麼方法成功減肥呢？

【按下圖看】節目重現古畑優莉花決定減肥的前因後果

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瘦身成功的古畑優莉花，是一位典型可愛的日本女生 (IG@yurikanogohann)

古畑優莉花明白，減肥是沒有捷徑，她首先便從飲食習慣入手，由從前愛吃肉和愛吃濃味食物的她，改為進食較為清淡的食物，並且以蒟蒻代替肉類。

減肥沒有捷徑 堅持不懈2年減40公斤

幸福堂的註冊營養師(澳洲)梁穎恩Bonnie指出，蒟蒻對減肥有不錯的效果是基於蒟蒻含極低熱量和有高度黏性的水溶性纖維，進食後容易感到飽肚感，有助刺激腸道蠕動，同時也可以幫助吸收油脂。

【按下圖看】節目重現古畑優莉花減肥過程+結果

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不過，她提醒，蒟蒻不可以直接完全取代肉類，因為蒟蒻只含有少量的碳水化合物，也不含肉類當中的營養素，如蛋白質、鐵質和鋅等，如大量攝取蒟蒻或將蒟蒻完全代替肉類會將有機會造成某些營養素攝取缺乏症，如貧血和常感到疲倦等。

營養師：蒟蒻完全代替肉類 貧血和常感到疲倦

另外，蒟蒻含少量碳水化合物關係，長時間攝取有機會減慢身體新陳代謝，令到減重時只減去身體水份和肌肉，而消耗較少脂肪，容易造成反彈問題。她建議減肥人士，可利用豆腐和豆來取代肉類。

蒟蒻是古畑優莉花減肥的好幫手 (節目《ザ！世界仰天ニュース》截圖)

古畑優莉花也從加強運動量入手，平日上學主要電車代步，她改為每天騎約1小時單車來回家中與學校，她還會背着重7kg的結他，提升能量消耗，至於選擇着結，因為意中人是一位音樂愛好者，所以她要為對方學音樂。

持續兩年 每天也騎1小時單車

古畑優莉花持續以上的生活約兩年，體重由原先的180磅減至92磅，足足減了 40公斤。畢業後，她外形上已改變如另一人，她遂向意中人表白，可惜被對方拒絕，她還是失戀了。

不過，古畑優莉花並沒有因為被拒絕而變得自暴自棄，她仍然保持身型，不時在個人Instagram分享減肥心得，有時也會上載甜品照片，但她已不用擔心再被人恥笑身型，生活輕鬆自在。

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