新年後減肥｜Rain、理科太太推薦　4分鐘Tabata比跑步1小時更減脂

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-11 13:00

農曆新年當然要過一個肥年，但不想真的肥下去，除了及後的飲食控制，多走動也是需要的，但身為懶人，該有何選擇？ 台灣Youtuber 理科太太也直認自己是想減肥的都市懶人：「沒時間，沒器材，懶得去健身房」，她便與大家分享並解釋了一個只需在家中花4分鐘，效果好比跑步1小時的減肥運動—「Tabata」。

台灣 Youtuber 理科太太介紹「Tabata」運動。（理科太太@Youtube）

4分鐘可做些甚麼？食飯、洗澡都不夠，卻能達到減脂，還有延緩細胞衰老的減肥運動，這是由日本運動專家田畑泉（Tabata Izumi）博士所研發並紅遍運動界的運動，因而運動名稱也以田畑泉的姓氏「Tabata」命名。

日本4分鐘「Tabata」減肥運動比跑步60分鐘有效？

田畑泉在1996年研究發現，受測者每周運動5次，每次4分鐘，6星期後，他們運動時的最大攝氧量增加了15%，而無氧能量提高了28%，然而做 60分鐘中強度的運動，如跑步、游水、踏單車等，最大攝氧量增加了10%，無氧能量則沒有變化。

中強度運動時，會小喘氣，但可以聊天，Tabata則需要較長時間平復，因為Tabata可以在短時間內把攝氧量提升最大，而攝氧量高，運動耐力會愈高，令運動過後身體需要繼續消耗脂肪的時間更長，因而Tabata比上述的運動可更短時間燃脂。

▼▼▼理科太太解釋「Tabata」減肥的原理，並分享5個初階者Tabata動作，建議像她一樣的初階者，可以由一周3次開始，按圖看▼▼▼

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理科太太為Tabata續解，Tabata與美國運動學醫學會最熱門的體適能運動之一高強度間歇訓練（High Intensity Interval Training／HIIT）相似，原理便是提高了運動的強度，身體沒那麼快用氧氣消耗脂肪提供能量，身體便進入無氧系統，用原來在體內肝臟和肌肉當中的肝醣去燃燒周邊的脂肪，所以高強度比低強度運動更快消耗周邊能量，進入消耗脂肪的模式，日後能量也會先存到肝臟和肌肉，而非脂肪細胞，達到減脂效果。不過Tabata對身體的負擔較大，運動後需要充足休息。

理科太太分享心跳率表。（理科太太@Youtube）

▼▼▼除了理科太太的建議，Youtube上也有不少入門的「Tabata」減肥運動片段，按圖看看有甚麼動作比較易上手▼▼▼

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38歲的Rain原來曾暴升至90kg後，用3個月時間修身，難怪臉型都消削了。 （rain_oppa@instagram）

亞洲舞王Rain靠Tabata 3個月減10kg

除了理科太太介紹Tabata外，就連38歲的亞洲舞王Rain也是用Tabata來減肥的。

近期，Rain活躍於社交媒體，不時上載練習跳舞片段，又分享減肥經歷與運動，他指近年體重暴升至90kg，於是展開了3個月的地獄式減肥，成功瘦了10kg，回到剛出道時的體態，他便是靠飲食控制，與做Tabata，不過Rain的Tabata是非常嚴厲。

▼▼▼按圖看看亞洲舞王Rain 版的Tabata減肥運動動作▼▼▼

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