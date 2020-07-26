【減肥方法】為了減肥，女生們都在坊間、網絡找來各種千奇百趣的減肥方法，日本網站「ランキングー！」就各種減肥方式，讓12,267名網民進行投票，選出「10大最有效的減肥方法」，當中有各式各樣的飲食和運動減肥，甚至微小至小習慣，看看營養師如何點評？

（《歡樂頌》劇照）

第10名：一天一餐

不少女生為了減肥，首當其衝便是由節食開始，加上工作繁忙，上班族容易忘記吃飯，變相一天只吃一餐，網民更指方法十分有效：「我已經習慣並且成功減肥」、「我用這方法瘦了10公斤」，記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，一天一餐的副作用較大，會影響荷爾蒙分泌及血糖水平，減重後亦較容易反彈，所以並不建議。

第9名：按序進食

日本網民指大家在電視節目均得知每餐可先從蔬菜吃起，接着是肉類或魚類，最後才是白飯等澱粉質：「其他飲食法看起來都非常，但按序進食是可行的」、「愈按序，效果愈好，已經成為習慣」；營養師Ariel指想減肥成功並不復胖，建立好良好的飲食習慣是必須的：「不單是食物選擇，更包括份量控制、進食次序，建議可先飲湯、再食菜及肉、最後才食飯，另外，進食行為上也要改變，如慢食細嚼，令大腦有時間可以收到『飽』的信號。」

（Esther Driehaus／Unsplash）

第8名：腹式呼吸法（呼吸減肥法）

早年，「腹式呼吸法（呼吸減肥法）」在日本相當流行，早晚進一次，先慢慢吸氣直至腹部脹起，閉氣兩秒，再把氣10秒內呼出，過程要收緊腹部。日本健康節目《林老師的初耳學》便曾請了兩位藝人YOSHIKO和MAHIRU實測這方法，讓她們躺在地上，再進行5分鐘的腹式呼吸，結果相當神奇，二人頓時腰圍減少了7cm和5cm；在2018年，《Journal of Physical Therapy Science》發表研究指，腹式呼吸法可有效提升身體新陳代謝和攝氧量，繼而令身體就算不運動也可燃燒更多的卡路里，有網民指排便因而變好。

按圖看日本網民推薦最有效的減肥方法第1至7名＝＝＞

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市面聲稱有燒脂功能的飲料甚多，但日本醫生告訴你，只要簡單一杯「綠茶黑咖啡」，便可以一個月減6.2kg，到底是否可行？此飲品飲用有可禁忌? 就由營養師為大家解答吧。

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（資料來源：Rankingoo）