楊冪、范冰冰、Taylor Swift等不時被發現有「烏龜頸」問題，即頸椎習慣性地向前傾，不但對頸部造成壓力，斜方肌位置脹起也會令人看起來更胖更老。要改善「烏龜頸」，01女生邀請教練小吉示範三套拉筋動作，不需器材，在家也能輕鬆完成！

經常使用電腦、手機是「烏龜頸」高危族 Taylor Swift、楊冪也「失手」？

經常使用電腦與手機、卻沒有留意姿勢的人是高危的一群，是「烏龜頸」高危族。「烏龜項是頸部後斜方肌腫脹起，因此頭向傾前，烏龜頸很多時伴隨圓肩。圓肩與寒背很類似，像人縮起刻意露出鎖骨，側看時肩胛骨位置呈圓形，故稱圓肩。」小吉教練如是說，她是註冊體適能教練暨伸展運動治療導師。

不過，原來不少女星也曾在「烏龜頸」上「失手」，「烏龜頸」不但顯老顯肥，也令人看起來更為顯老，即使妝容與服飾如何亮麗也補救不了。

▼▼▼點擊哪些女星受「烏龜頸」困擾，少女味盡失？▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

每天3組伸展動作 不需器材輕鬆改善「烏龜頸」

健身教練小吉推介以下三組伸展動作，輕鬆紓緩或預防「烏龜頸」的問題，不需任何器材，在家也能輕鬆鍛鍊。整套動作都是伸展，能鍛鍊與放鬆斜方肌、 菱形肌、背闊肌及小圓肌，每天都可做，持之以恆便能紓緩與預防「烏龜頸」的問題。

第一組動作：頸部斜向拉筋

▼▼▼點擊看「頸部斜向拉筋」注意事項，在家也可自行測量出「烏龜頸」問題？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

第二組動作：伸抱臂式肩膀拉筋

▼▼▼點擊看「伸抱臂式肩膀拉筋」，同時可以改善「圓肩」問題？▼▼▼

第三組動作：交叉雙臂式拉筋

▼▼▼點擊看交叉雙臂式拉筋整與注意事項▼▼▼

延伸閱讀



▼▼▼點擊看梁芷珮6大Keep Fit心得，午餐「照食叉燒飯」、晚餐6時吃1招修身必學？▼▼▼