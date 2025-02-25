2025最新6款氣墊粉餅盤點　VALENTINO保濕輕透　NARS化妝同時養膚

今年氣墊還是不退燒！



紅了好幾年的氣墊粉餅，訴求可以快速上妝、外出補妝也超方便，一直到2025年仍沒有要退燒的情勢，不少品牌還是推出厲害新品或是換上限定包裝，小編幫大家整理2025話題「氣墊粉餅」新品，開架、專櫃通通有，大家可以依照自己的預算、喜歡的妝感挑選，新的一年為美肌開光！

2025年6款氣墊粉餅新品推薦，從開架到專櫃熱門品項一次整理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025年6款全新氣墊粉餅推介（NARS官網；01製圖）

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1. I'M MEME我愛神力氣墊粉餅

I’M MEME我愛神力氣墊粉餅（水霧）SPF50+ PA++++ 15g



開架氣墊霸主I'M MEME今年再推新成員＃小蜜桃，可愛粉嫩蜜桃色外殼自帶滿滿少女心，打破霧面氣墊厚重且乾燥刻板印象，水潤空氣柔焦粉體輕盈且具備優異修飾力，能夠快速修飾肌膚瑕疵、粗大毛孔，專櫃級細緻網紗，方便沾取適量粉體，特殊訂製的多功能小蜜桃粉撲，高遮瑕彈力材質，均勻不吃粉，眼周、鼻翼都能精準遮瑕，還有最高防曬係數SPF50+PA++++，外出補妝補防曬都很方便。一共有兩色選＃01明亮色、02自然色。

2. Muzigae Mansion光滑霧面氣墊

Muzigae Mansion光滑霧面氣墊，$248



因透明顏料罐唇釉爆紅的韓國彩妝品牌Muzigae Mansion，再推話題新品「光滑霧面氣墊」！顛覆過往對氣墊造型的印象，這回以被繩子綑綁的輕盈海綿氣墊為靈感，黑色霧面啞光材質非常時髦，拿出手辨識度超高，觸感溫潤且不易留痕，拿出來補妝自帶超強氣勢。氣墊的質地輕薄透氣，帶來自然柔焦效果，輕輕一拍即可隱匿毛孔與細紋。

3. Sooryehan秀雅韓黑蘭極萃輕透氣墊粉餅

Sooryehan秀雅韓黑蘭極萃輕透氣墊粉餅 SPF50+/PA+++



秀雅韓明星系列黑蘭極萃家族首次推出彩妝品「黑蘭極萃輕透氣墊粉餅」，加入66%豐富護膚成分，將保養與彩妝完美結合，奶油質地粉底液，通過細小孔洞氣墊網，搭配柔軟Q彈的舒芙蕾粉撲，可以創造出輕薄透亮的妝感。特製的自由翻轉半半設計粉撲，可以先使用柔滑的平平端，全臉均勻上妝，再使用緊密的洞洞端，吸附粉底液量增加，水滴型剪裁還可以用來修飾細微部位。色選專為亞洲肌膚研發2款自然色調：21號透亮象牙色、23號中性自然色。

4. NARS LIGHT REFLECTING™原生光亮肌精華氣墊粉底裸光凝亮水精華氣墊

NARS LIGHT REFLECTING™原生光亮肌精華氣墊粉底 SPF 50+/PA++ 11g，$480



喜歡追求底妝有高保濕、光澤感的女生們，這顆很可以收！NARS第一顆保養精華氣墊誕生，全新＃小光圈氣墊主打「越拍越水、越拍越亮」，以超強補水力的山茶花精萃加速維他命C的吸收，為肌膚底層灌注滿滿水分，搭配長效光采複合物中的可可胜肽及辣木籽精華萃取，為肌膚提升防禦力，特別針對亞洲膚色推出5色選。

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5. ARMANI beauty絲光輕透氣墊修護粉底

ARMANI beauty絲光輕透氣墊修護粉底Passione限定版，$680



Armani今年迎來25週年，明星熱賣「絲光輕透氣墊修護粉底」特別推出25週年Passione紀念版，外殼柔軟皮革以漸變紅黑交織，白金色Armani標誌點綴其上，實品優雅精緻，拿出來就是個精品配件。搭配全新升級「高效控油科技」，長效控制肌膚油水平衡，保持妝容持久清新、不易脫妝，添加丹荔萃取精華及玻尿酸，達到深層保濕補水，完妝呈現高級奶霧光。

6. VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION GLOW高光輕透氣墊粉底

VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION GLOW高光輕透氣墊粉底 Purple Dose Edition，$680



最愛翻玩色彩的VALENTINO BEAUTY，今年推出Purple Dose Edition系列，明星熱賣款「高光輕透氣墊粉底」也換上全新濃郁飽和的紫色，幻紫色的皮革外殼，搭配標誌性的鉚釘大V LOGO，添加頂級保濕成分，輕拍上臉能透出自然又高級的精緻光，共推出LA1、LN2兩種色選。LA1適合偏暖調的自然膚色、LN2則適合中性調偏白的膚色。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】