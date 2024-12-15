Hermès愛馬仕化妝品2024熱賣TOP5　第一名妝感自然但精緻唔捨得用

來自法國的精品品牌Hermès愛馬仕，除了讓全球養馬人士搶入手的包款、各種時尚配件外，2020年Hermès愛馬仕也正式進軍美妝，從首波推出的唇彩，到後來陸續登場的指甲油、頰彩、底妝、眼影等，品項越來越豐富。



讓負擔不起精品包的女孩們，也可以從精品彩妝先入手投資，從化妝包拿出來，自帶高級氣場。來到2024歲月年末，可以趁機買個漂亮的好物犒賞自己，小編特別整理Hermès愛馬仕最受歡迎TOP5美妝，從眼線、眼影到絕美打亮盤，每個都好想要＋1！

2024年Hermès熱賣美妝TOP 5，品味與實用兼顧，輕鬆擁有愛馬仕貴婦高級感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Hermès 2024熱銷化妝品TOP 5（Hermès官網；01製圖）

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TOP 5. Precision eyeliner

Hermès Precision eyeliner, Encre Noire，$610



Hermès不愧是精湛工藝的代表，連眼線液筆也能做得如此精緻。一上市就收到超多好評回饋的「Precision eyeliner」，外觀由Hermès愛馬仕創意總監Pierre Hardy設計，融合優雅格調與實用功能，金屬桿身與筆蓋，就像一支精緻的鋼筆，包裝在愛馬仕橘盒，拿出來大寫的高級。

畫眼線最在意的色澤及筆尖，選用了不易變乾的軟毛製作，尖頭刷造型可精准勾勒也易於修改的線條，搭配獨特的Encre Noire墨黑色，畫出來是深邃且高顯色性的黑色調色澤。

TOP 4. Eye shadow quartet, 11 Ombres Minérales

Hermès Eye shadow quartet, 11 Ombres Minérales，$1,030



藍色調眼影也可以美得很高級！在今年秋冬限定登場的四色眼影盤，由Hermès彩妝系列創意總監Gregoris Pyrpylis親自設計，結合了深邃的鈷藍色、柔和的卡其色以及如陽光般溫暖的棕色，並搭配能使眼神更加明亮的一抹金色，其中的藍色可以用來加深眼神的深邃感，質地收入霧光、緞光和亮光共三種。

眼影盤則是由Pierre Hardy設計，以幾何形狀巧妙再現包豪斯藝術風格的獨特魅力，還配有漆木柄眼影刷，並附專屬帆布抽繩保護袋，最後裝入標誌性的橘盒，真的太美太精緻。

TOP 3. Matte lipstick, 23 Beige Doblis

Hermès Matte lipstick, 23 Beige Doblis，$650



從2020年跨足美妝後，以唇膏成功收服女生們化妝包的Rouge Hermès唇妝系列，每年秋冬都會推出限量新色，2024年秋冬推出3色，最熱賣的色選為＃Beige Doblis，溫暖的米色，仿若紅土的濃鬱紅色，上唇後覆蓋絲絨般的暖意。

唇膏管是由Pierre Hardy打造，以綠色和大地色搭配深邃藍色，展現活力盎然的三色設計，並以超霧光飾面重新演繹皮革的絲絨觸感，拿出來補妝太有品味了。為響應環保，唇膏內的蕊芯還可以替換，除了限量色外，其他的色調都有推出可替換的蕊芯。

TOP 2. Pre-composed gift set

Hermès Pre-composed gift set（Lip care balm+Rosy lip glossy enhancer 27 Rose Confetti），$1,240



小編私心推這組真的必收！平常喜歡自然系唇色、受不了嘴唇總是乾乾的女生，這盒愛馬仕唇膏禮盒，裡面收入了潤唇膏，無色、無亮光，上唇不油膩，膏體設計成圓頂造型，很方便塗抹雙唇。

除了單擦也是和打底，搭配上Rosy lip glossy enhancer 27 Rose Confetti，是自然透明的淡粉色，上唇後會一層淡淡的透明光暈，隱隱泛著藍光的俏皮粉紅色，就算素顏擦，看起來就像母胎美唇，嫩到想親。重點是每支唇膏都還有專屬的帆布套，加上橘盒包裝，自己買來用拆禮物都開心。

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TOP 1. 24 Faubourg face and eye illuminating powder

Hermès 24 Faubourg face and eye illuminating powder, 02 Or Rose，$930



榮登年度第一名，沒買到會哭！年末節慶限定推出的這盤24 Faubourg face and eye illuminating powder, 02 Or Rose，創作靈感是為了致敬福寶大道24號Hermès總店。白漆圓盤造型的粉盒，盒上凹嵌還有Hermès藏書章標誌，打開來粉餅上壓印著愛馬仕總店非凡的外觀，還有勝利的工匠揮舞著旗幟、Hermès標誌俯瞰大樓、巴黎奧斯曼區特色的小方窗格，精緻到讓人捨不得用。

金屬光澤的質地，融入了粉紅珠光，一盤多用，可使用在顴骨、鼻樑、眉骨、唇峰甚至肩膀與鎖骨，不同角度散發的光澤，真的美暈！

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