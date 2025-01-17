40+熟齡肌必備5款妝前隔離　保濕提亮一支就夠　秒擁少女般好氣色

許多40+、50+的姐姐往往因為擔心粉底容易卡紋顯老，因此都不喜歡使用粉感較重的底妝產品。



彩妝大師Kevin就建議，其實只要用潤色型妝前乳/飾底乳打底，不僅保濕度高、粉感輕薄，還能均勻膚色、避免厚重妝感。以下推薦口碑爆棚的5款熟齡肌必備飾底乳，只要上一層、再疊一點粉底或蜜粉，就能帶來乾淨又輕透的底妝！

台灣彩妝大師Kevin推薦，40+姐姐必備5款自然妝前底霜，輕鬆保濕防曬疊出自然妝感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

化妝師推薦5款40+熟齡肌妝前隔離底霜（PAUL & JOE官網；01製圖）

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PAUL & JOE糖瓷絲潤隔離乳N #00

PAUL & JOE的這款明星隔離乳，為業界首創添加神經醯胺和維他命B3的隔離產品，擁有90%的精華液配方，能提供長效保濕。添加「香檳金秘密配方」透過不同色調和閃爍的香檳金珠光來修飾膚色不勻和暗沉，粉色調更能達到提亮校色效果。不僅自然柔焦遮瑕，還能打造出宛如天生的水光玻璃肌，具有超強的持妝力，能抗水、防止暗沉，讓妝容一整天都保持明亮清新。

PAUL & JOE糖瓷絲潤隔離乳N #00 SPF15 PA+，$320



CHANTECAILLE柔肌透亮黃金霜

CHANTECAILLE香緹卡最新底妝，結合保養功能及妝前修飾的保養型彩妝，獨特植萃胜肽配方為妝前肌膚補水並柔焦修飾，同時為肌膚開光，提亮澎潤。可全臉打底，在底妝前使用，讓肌膚透出柔嫩水光，打造心機透亮發光肌；也可局部加強，如蘋果肌、顴骨處重點使用，增加側面光澤，打造立體高光肌。

CHANTECAILLE柔肌透亮黃金霜 30ml，$730



ELIXIR妝前防曬底霜

日本膠原蛋白保養專家ELIXIR的明星產品「補濕抗氧妝前防曬底霜」自上市以來，每年銷售突破萬支，因其保濕、持妝、防曬三效合一的功能深受用戶喜愛。只需在化妝水後使用，一支即可取代保濕精華、日間乳液和防曬乳。

2024年，品牌推出全新粉嫩潤色版「膠原提亮妝前防曬底霜 (櫻花色)」，同樣具備三效功能，並添加雙重珠光粉末，能校正肌膚蠟黃，提供潤色提亮效果，帶來好氣色和健康光澤。

ELIXIR補濕抗氧妝前防曬底霜SPF 50+ PA++++ 35ml，$230



Clé de Peau Beauté粧前乳霜（光采柔滑）

Clé de Peau Beauté肌膚之鑰銷售冠軍的明星妝前#造光霜，以其絕佳的透亮效果深受喜愛。添加獨家珠寶級保養成分「光采智能複合物」，在上妝的同時滋養肌膚。使用後，底妝持久潤澤，不易脫妝，並且不會暗沉、不卡粉，也不泛油光，讓肌膚始終保持完美的光采和自然的質感。

Clé de Peau Beauté粧前乳霜（光采柔滑）SPF25 PA++ 37ml，$500



INFINITY Multi-Protection Day Serum UV

新添加了「菸鹼醯胺」和「傳明酸」，不僅能提升亮白效果，還可調理皺紋。其保濕成分和濃縮精華般的質地，能在防禦紫外線和乾燥的同時，保持肌膚彈性與緊緻。此外，柔焦粉體能修飾毛孔，提升上妝效果。產品有兩款色選：「自然色調」適合想要自然裸肌效果的人；「提亮色調」適合提升肌膚透明感和改善氣色，使肌膚看起來更明亮自然。

INFINITY Multi-Protection Day Serum UV SPF50+/PA++++ 30g



值得注意的是，妝前乳通常防曬係數較低，因此建議在擦完透明防曬之後使用，而底妝產品用量要少、避免厚重，輕輕帶過、有達到潤飾效果即可。

「隔離妝前乳」顏色怎麼選？

1. 粉色

適合臉色蒼白、無血色的人，能增添紅潤感，讓膚色看起來更有活力。但黃肌或健康肌的人應避免過於粉色，以免造成色差。

2. 橙色

有效打擊青色黑眼圈和校正暗沉，特別適合喜歡自然妝感的人。如果不喜歡厚重的遮瑕效果，橙色飾底乳是一個好選擇。

3. 藍色

適合黃肌女孩，能提亮膚色，使底妝呈現更乾淨透明的效果。冷白皮的女孩則應避免使用，以免看起來過於白皙。

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4. 紫色

是黃肌女孩的首選，能校正蠟黃和暗沉，使底妝看起來更自然透亮。

5. 綠色

適合有泛紅問題的肌膚，如痘痘或酒糟，可以用來修飾鼻翼等泛紅部位。

6. 蜜桃色

偏膚色的蜜桃色是個適合所有膚色的安全色，假如想要自然潤飾的效果就可選這一色。

在選擇飾底乳時，除了顏色外，也要考慮自身的膚質。例如，油性肌膚可以選擇輕盈且具有控油效果的產品，而乾性肌則應選擇保濕型的飾底乳。這樣可以確保妝容既自然又持久。

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