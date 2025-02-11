12星座化妝妝容開運法　水象強調眉毛招好運　火象要畫酒紅色腮紅

2025年就這樣畫！



來到2025為乙巳蛇年，象徵適應力、多樣性的發展。在新的一年希望有新氣象、招來好運勢，不妨可以從妝容下手，眉毛權威benefit特別從眉型面相的角度來助大家一臂之力達到運勢上的調整，今年更邀請到台灣星座專家小瑜老師透過星象、顏色及妝容的結合，這次就來分享4大星象，最能轉運的形象及妝容，今年就這樣畫！

2025星座4大星象運勢妝，從日常化妝輕鬆助你轉運！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

星座專家教4大星象2025年開運化妝術（01製圖）

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水象星象（巨蟹／天蠍／雙魚）

開運絕招：跳出舒適圈，「水」的很大膽



小瑜老師分享，柔中帶剛的水象星座在2024年受夠委屈，今年受到木星進入巨蟹座的好運，將會提升水象星座整體能量。雖然水象星座平常熱愛低調，但今年不妨「大膽」嘗試使用亮顯色改變自己，將會為你注入新的力量。

開運妝容的部分，建議可以強調眉妝，塑造根根分明的毛流感和呈現俐落邊框，增強個人的五官氣勢。色彩部分，可以從唇或頰選一處來增加亮點，像是大膽的紅唇或光澤亮橘腮紅，在過年時可以試著使用比平常更明顯的色調，將會是轉運的關鍵喔！

火象星座（白羊｜牡羊／獅子／人馬｜射手）

開運絕招：學習收斂，你將會發掘更多自我



大膽熱情是火象星座的招牌，但今年開始火象星座將會開始更專注自我追求，學會放棄無效社交，「求穩」是最重要的。建議妝容走一個百搭的色系，能夠沉澱自己心情，打造專業感，便會是火象的運勢重點。

開運妝容的部分，建議可以畫上柔霧平順眉型，低調的眉型很適合自然專業的妝感，底色先用眉粉打底，毛流用略深一點的眉筆疊加在上，看起來自然又有層次感。如果想嘗試新妝容的火象星座，不妨可以用染眉膏增加眉流色彩。

整體妝容色系上，以百搭色系增添穩重感，除了絕不出錯的大地色之外，也很推薦可以嘗試沉穩又百搭的酒紅色系腮紅，讓整體看起來專業又不失特色。

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土象星座（金牛／處女／山羊｜摩羯）

開運絕招：轉換風格擁抱新鮮感，大膽反轉運勢



知性帶點性感風格的土象星座，原本相對個性保守的你們，在新的一年風格將轉換成好玩、有趣、新鮮感！不妨可以利用亮粉或多巴胺色系，挑戰一些新趨勢，嘗試各種新挑戰，便會讓土象星座百戰百勝，活出更精采的樣子。

開運妝容的部分，推薦可以嘗試趨勢眉型——彎月眉，挑戰時下最流行、韓國女星人人都畫的雕眉效果。使用液態眉筆填補眉頭空隙，並用眉筆描繪後半段，注意眉尾要比眉頭細一些，最後用眉蠟讓毛流更明顯，就像是土象內斂的風格增加新鮮感。

在挑戰趨勢時可以把重點放在一個部位即可，無論是上揚的眼線、光澤感底妝、亦或是搶眼的糖果色腮紅，試著讓一個妝容亮點展示出來，就是土象轉運的契機。

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風象星座（雙子／天秤／水瓶）

開運絕招：放下內耗，忙碌專注將能帶來好運



今年風象星座最重要心態就是「企圖心」！不管是職場戀愛夢想，展現企圖心就可以手到擒來。建議風象星座不要耗過多心力在不重要的人事物，讓自己越忙越美，是帶來好運的生活實踐。可以使用耐用持久的彩妝，功能性越好，越適合要忙碌起來的風象星座。

開運妝容推薦可以畫上自然弧度小歐眉，使用眉膏自然打底並於眉頭加上毛流感，就能簡單畫出有質感又持妝的眉妝。偶爾想精緻，就用眉筆增加眉尾的俐落感。

忙碌時的妝容不可缺少持妝的妝前乳和定妝蜜粉，更不能忘了最省時省力的唇頰兩用染唇液，可以讓你在忙碌時能事半功倍，最適合喜歡改變風格的風向，永遠能維持自己的獨特風格。

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