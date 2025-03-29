小紅書網紅拍片專櫃試妝後又全部退貨？網民大鬧離譜：想紅想瘋了

你有曾到專櫃試妝過的經驗嗎？



知名專櫃品牌的化妝品大多不便宜，有些人會在購買之前，到百貨公司的美妝櫃位試妝，除了能讓專業彩妝師根據我們的需求提供適合的產品，更可以透過試妝來確認產品效果，不僅能降低踩雷機率，還能找出最符合自己的妝感及產品。不過近日有位網紅卻透過這樣的靠櫃試妝，拍攝了一部實測影片，最後卻將商品全數退掉，誇張行徑讓許多網友相當傻眼，更引來各家櫃哥、櫃姊們分享親身經驗！

網紅為拍小紅書專櫃化妝體驗片，試妝後全數退貨？引發網民熱議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

近日有位網紅聶詩芸透過靠櫃試妝，拍攝一部實測影片，最後卻將商品全數退掉，誇張行徑讓許多網友紛紛批評（小紅書@聶詩芸Demi影片截圖）

近日有位網紅聶詩芸透過靠櫃試妝，拍攝一部實測影片，最後卻將商品全數退掉，誇張行徑讓許多網友紛紛批評（小紅書@聶詩芸Demi影片截圖）

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網紅到知名百貨靠櫃試妝 批評各家櫃位服務後全退貨

近日一位網紅聶詩芸拍攝了一部內地與台灣百貨靠櫃試妝體驗的比較影片，影片中她到台灣某間百貨公司其中三家專櫃品牌的美妝櫃位試妝，分別是shu uemura、Lancôme 、M.A.C，而其中一家的櫃哥因為只幫她上了半邊妝，令她感到相當不滿，表示在內地試妝時沒有這樣的規則。

接著又至另外兩家試妝時，都獲得細心又專業的服務，也讓這位網紅心甘情願地消費了約七千多台幣（折合約1640港元），不過當她逛到樓下一間美妝複合店「beautySTAGE美麗台」，發現若在該店購買相同金額，折扣後划算了約4百元台幣後（折合約94港元），便回頭到消費的櫃位，將所有先前購買的商品全數退貨。

「願意為好服務買單」卻為更便宜的價格反悔？網友：好打臉

該行徑被許多網友指出根本就是西客行為，認為她明明享受了現場人員的服務，卻在免費試妝完後，為了更便宜的價格而推翻自己拍攝這部影片的初衷，網友們紛紛批評道，

「在影片裡說『願意為好的服務買單』，最後跑去退貨超好笑」

「櫃姐好可憐，遇到你這種的」

「奧客想紅想瘋了」

「蘭蔻的妹妹很親切耶……！有夠很倒楣！」

「這種賣台仔貪小便宜實在不意外」

「而且他到每間店都要抱怨一下上一間，櫃姐感覺也尷尬尷尬的」

「植村秀櫃哥是全場唯一真預言家」



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靠櫃服務實測影片流行 拍攝須知要注意

該影片雖然是在內地社群平台小紅書上發布，卻迅速在Threads發酵，不僅遭到多數台灣網友的撻伐，也引來一些櫃姊、櫃哥們現身說法，表示有很多客人都會靠櫃免費蹭妝，服務了一個多小時，最後卻拍拍屁股走人，並紛紛分享遇過的「西客鬼故事」，更有幾乎所有百貨櫃位都認識的「台中退貨姊」。

隨著類似的專櫃實測影片越來越興盛，有一位資深櫃哥建議，靠櫃試妝錄影前必須先徵求彩妝師的同意，並且避免拍到其他客人，盡量低調錄製，以免影響現場體驗，也能讓專業彩妝師更自在的服務，雖然這樣真實的實測影片，能讓拍攝者獲得不錯的流量，但大家仍須尊重現場規範及服務人員的意願，才能讓整體體驗更加愉快順利，同時不會造成雙方的困擾。

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