aespa Karina任雪碧新代言人　3大妝容分析教你畫出同款AI級美貌

韓國女團aespa成員Karina，以167公分的完美身高和迷人的三圍身材，無論在舞台上還是日常生活中都展現出無可挑剔的魅力。



她在IG上頻繁分享時尚穿搭與迷人瞬間，吸引了大量粉絲的關注和追蹤。最近，Karina成為雪碧的全新代言人，這一消息迅速引發粉絲的興奮與熱烈討論，讓她在時尚界和品牌代言領域的影響力再度提升，成為眾人矚目的焦點。

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aespa Karina妝容3大重點分析（IG@katarinabluu；01製圖）

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aespa Karina受邀擔任雪碧代言人！

aespa Karina近日正式成為雪碧的最新代言人，她的形象照不僅引來粉絲的熱烈反應，更完美詮釋了品牌的清爽氛圍，照片中的她，穿著一件綠色背心，手持雪碧瓶，散發出活力與清新感，恰如其分地呼應了雪碧的品牌精神，粉絲們紛紛表示,

「這真是最佳代言人！」



然而，除了她無可挑剔的服裝搭配外，Karina的妝容更是令人眼前一亮，她的清透底妝、精緻眼妝，無論是自然的光澤感，還是迷人的眼神，都使她的整體造型更加引人注目，完美襯托她的時尚氣質和代言形象。以下就來幫大家分析Karina妝容，趕緊一起來看看吧！

aespa Karina妝容解析

1. 下至眼妝畫法

近年來，眼妝趨勢逐漸轉向強調下眼瞼的描繪，這股「下至眼妝畫法」風潮逐漸興起。在aespa Karina這次雪碧代言的照片中，她巧妙運用了這一技巧，過去，我們通常將焦點放在眼皮的眼影畫法，但隨著時尚趨勢的轉變，越來越多的妝容開始注重下眼瞼的描繪，這樣的眼妝不僅能增加眼睛的層次感，還能讓眼睛顯得更大、更有神，再搭配上根根分明的睫毛膏，整體妝容的深邃感瞬間提升，讓整個氣質更加迷人，不論是日常妝容還是特別場合，這種眼妝都能展現自然又迷人的眼部效果。

眼影推薦

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2. 鼻梁、鼻頭打亮

接下來是關於鼻部的打亮技巧，aespa Karina在這次的雪碧代言照中，以及她私下的妝容中，都常常運用分段式的鼻部打亮方法，這種技巧不僅能有效提升鼻型的精緻感，還能讓鼻梁和鼻頭更加立體，營造出自然又精緻的輪廓感，透過這樣的打亮手法，整體妝容更加和諧且有層次感，無論在日常生活還是正式場合，都能展現出精緻無瑕的妝容效果。

3. 眼下腮紅

aespa Karina此次妝容中的一大亮點就是她的眼下腮紅，這是一種近年來風靡的妝容技巧，能夠讓整個妝感看起來更加柔和，並且能有效提升眼周的光彩，眼下腮紅的重點在於刷在眼睛下方的顴骨部位，能為眼部增添可愛感和立體感，並且能夠讓整體妝容顯得更加清新自然。

但在進行這項技巧時，大家一定要記得先做好遮瑕工作，特別是淚溝和黑眼圈的部分，這樣可以避免眼下腮紅讓人注意到眼周的不完美，反而達到更加明亮、無瑕的效果。因此，使用遮瑕產品輕輕遮蓋黑眼圈和淚溝，再用柔和的腮紅顏色加強眼下部位，會讓妝容更加和諧、立體且迷人！

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腮紅推薦

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總結來看，aespa Karina的妝容完美展現了清新自然與精緻感的平衡。從她的眼下腮紅到細緻的睫毛，再到精緻的鼻部打亮，每一個細節都讓她的面容更加立體且充滿生氣。這些妝容技巧不僅提升了她的氣質，也展現了她獨有的魅力，不管是日常妝容還是特殊場合，這些技巧都能讓你輕鬆打造出像Karina一樣迷人的妝感。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】