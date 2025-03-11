愛食生蠔會導致脫髮？5種頭髮最討厭食物　注意攝取量免禿頂危機

掉髮，除了與遺傳、生活作息、壓力有關，飲食習慣也有很大的影響喔！



相信，大家都非常熟悉，吃什麼對頭髮好；但相反的，你知道哪些食物，是頭髮最不愛的呢？小心，吃多了會引發掉髮危機喔！

小心這5種食物可能是你掉髮元凶，過量攝取導致過量脫髮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5種頭髮最討厭食物（小紅書@曬黑的小秋；01製圖）

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1. 糖與精緻澱粉

長期經常性、過量性吃過多甜食、甜飲料等含大量糖食物，會導致體內環境變成中性或弱酸性，從而阻礙頭髮生長。另外，當糖類在分解時，會讓皮脂腺分泌旺盛，甚至阻礙毛囊吸收營養，導致掉髮現象發生。

當然，除了甜食之外，白飯、饅頭、麵包等精緻澱粉，進食後血糖升高、胰島素增加，促進雄激素合成。相信，大家都知道雄性激素，是導致雄性禿的主因之一。所以，過度攝取糖分，是會間接引起掉髮的喔！

2. 油炸、高油食品

經常吃油炸或肥肉、全脂乳製品等高油高脂食物，會讓皮脂腺分泌太多，毛囊無法獲得生長所需營養，影響頭髮正常生長，甚至身體免疫平衡紊亂，引來頭皮發炎，造成大量落髮。另一方面，還可能引發睪固酮升高，從而引起雄性掉髮。

3. 辛辣食物

蔥、蒜、生薑、辣椒，芥末、咖哩、胡椒等調料或食材，屬於辛辣刺激類食物，雖然它們不會直接導致掉髮，卻容易耗氣傷津，讓頭皮容易出油、髮質乾燥，久而久之也會引發掉髮危機。所以，本來就屬體質燥熱、油頭人，又熱愛刺激性食物，簡直就是火上澆油，加速掉髮的發生。

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4. 零食與加工食品

無論是零食或醃菜、泡麵或火鍋料等等加工食品，都添加有化學物質，以及大量鹽分與糖分， 當這些添加物大量進入體內後，不僅僅會造成腎臟負擔，也會讓胰島素及糖皮質激素分泌產生劇烈變化，造成荷爾蒙失衡，並妨礙毛囊血流的循環代謝。即便偶爾吃，卻別忘了「複利利息」的概念，這些負擔會一點一點在體內累積，導致慢性掉髮。

5. 高硒、高汞食物

硒，是人體中非常重要的微量元素，每日從日常飲食就能充足攝取（約50微克），不需要額外補充。小心過量攝取硒，可能導致掉髮、昏睡、嘔吐、皮膚炎、呼吸急促等症狀。

另外，高濃度汞也會加速掉髮，並破壞蛋白質和鋅的吸收，平常盡量少吃旗魚和鯖魚等，汞含量高的魚類。

還有一點有非常重要，維他命A能促進頭髮生長，但過量卻會導致皮脂腺收縮，引起掉髮困擾。總之，各種營養都要均衡攝取，不能過量，否則良藥也會變毒藥喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】