2025年最新4款流行髮色趨勢　奶茶棕不挑膚色　低調時尚返工一流

每到新一年，便會想開始搜集各大流行資訊，觀察品牌或街頭時尚人士，從服飾、髮型、配件找風格靈感，呈現與以往不同的嶄新印象，而且每次換新造型或大改造時，心情也都會跟著變好，相信每個女生都懂！



尤其透過髮型的轉換，不論是剪髮或染髮，使想傳達的樣貌特色更顯著，如果你還在挑選該換什麼髮色的話，此篇文章一定要收藏，以下為大家整理2025超流行的4款流行髮色趨勢，不用漂染也能達到日系輕透感視覺，想知道有哪些必染的髮色嗎？一起來看看吧。

2025你不可不知4款必染流行髮色，黑髮直染輕鬆營造日系輕透感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025年4款最潮染髮髮色趨勢（IG@lala__hair；01製圖）

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1. 深巧克力色

喜歡暗色系髮色的你，今年不妨染上「深巧克力色」，不僅顯膚色白皙好氣色，也可用來打造個性氣息，在室內或昏暗燈光裡看似黑色，而在陽光下則帶點淡淡棕色光澤，宛如原生髮色般的色調，也很適合平時不常染髮的大家。

2. 摩卡慕斯

說到2025年度色，絕對不能錯過「摩卡慕斯」，帶點咖啡與牛奶調和的色彩，給人溫柔優雅的時髦氛圍，而且摩卡慕斯自帶一股輕透感，可使頭髮看起來滑順又蓬鬆，快速傳達日系自然風格，不論搭配短髮或長髮都很合適。

3. 焦糖紅

以紅棕色為基調的「焦糖紅」，是近期日本女生很常染的髮色之一，類似焦糖暖陽的顏色，不會像紅色顯得太高調，反而增加幾分知性柔和魅力，如果以往較少染偏紅髮色的話，今年非常推薦一定要嘗試。

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4. 奶茶棕

不太挑膚色的「奶茶棕」，一直以來都是熱門的流行髮色，運用亞麻與棕色混合，使頭髮營造透感明亮的視覺，加上及肩一刀剪，讓你輕鬆擁有時髦聚焦的日系Look。

一起在2025年大改造展現全新印象

以上整理推薦的4款髮色，從深巧克力色、摩卡慕斯、焦糖紅、奶茶棕，大家也選好髮色準備預約髮型師嗎？透過不同髮色連結多變的造型氛圍，讓2025打造魅力滿分的日系時髦風格。

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