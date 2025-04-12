2025春夏日本最流行4款髮色　深摩卡極百搭　推薦「1色」瞬間顯白

當想更換造型的時候，便會開始搜集最新流行資訊，從髮型、髮色到服飾一並改變嶄新風格，而且讓自己變漂亮，也會有好心情與滿分儀式感，尤其染過的頭髮長出來或者褪色，不知不覺看起來就會顯得有些邋遢。



新季節希望快速營造與眾不同的樣貌嗎？推薦可以先從髮色開始轉變，運用不同色系染髮，不僅能製造不一樣的視覺印象之外，有些髮色也會有顯肌膚白皙與好氣色的效果，想知道2025春季日本女生都在染的髮色有哪些嗎？本篇透過4款染髮完整解析，從摩卡、焦糖、亞麻色等，讓你輕鬆找出適合的顏色，展現輕透豐盈的注目魅力。

2025春夏染髮日本女生最愛4款髮色，跟上最潮日系時尚風格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

最新日本春夏潮流4款染髮髮色（01製圖）

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1. 深摩卡

好駕馭且不挑人的「深摩卡」，以溫柔咖啡色調為主，可說是自帶一股優雅氣質，接近頭髮的顏色，即使頭髮長出來也不會有布甸頭的困擾，利用深摩卡與中長直髮加乘，加上輪廓線層次的髮型設計，呈現好感滿分造型，非常適合想增添鄰家女孩感的大家使用。

2. 焦糖棕

春夏向來給人繽紛活力感受，喜歡嘗試亮色系的你，不妨透過「焦糖棕」呈現，帶點黃或紅焦糖髮色，為整體增添幾分青春活潑印象，此髮色也很適合搭配俐落鎖骨短髮，快速點亮搶眼注目的個性。

3. 莓果紅

以往選擇染髮顏色的時候，通常會擔心紅色調會顯老氣，但此色系其實可瞬間提升肌膚白亮與光透度，尤其是今年超流行的「莓果紅」，利用暖紅和粉色調和，使頭髮營造蓬鬆輕盈的視覺，再混搭微捲髮，展現日系滿滿的時髦亮點。

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4. 亞麻灰

接近黑髮的亞麻灰，以深亞麻融合灰色系，宛如天生般不刻意的染髮效果，讓頭髮打造滑順有光澤的好髮質，很想推薦給想染髮又不想顏色太明顯的人，混合中分慵懶長捲髮，傳達高級兼具的質感魅力，同時點綴出日系大人氛圍。

春夏換上時髦新髮色營造注目風格

看完以上推薦的春夏最流行4款髮色總整理，從各式各樣不同的顏色，為新季節增添加分亮點，透過合適的染髮，可增加肌膚白皙與紅潤氣色，看起來也有煥然一新的視覺魅力。

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