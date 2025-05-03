「肝斑、曬斑、雀斑」你係邊一種？醫生教5大最有效淡斑保養對策

你的臉上有長斑嗎？



亞洲人因膚質特性使其更容易產生斑點，研究顯示，每10位亞洲人中就有4人受到斑點困擾，其中不少人甚至不了解自己斑點的種類，導致選錯保養方式，使淡斑效果不明顯。

近年來，醫美療程雖然成為熱門選擇，但術後護理不當或防曬不足，反而讓斑點反覆生成。台灣臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫生表示，臉部斑點的種類及成因有很多，想要改善斑點不能一味打醫美雷射，還需要搭配美白保養品的輔助才能讓淡斑事半功倍，以下帶你認識斑點類型、成因，以及正確護理方式！

識別斑點類型，對抗膚色沉澱，醫生揭密5招正確淡斑保養秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

皮膚科醫生教解決色斑5原則（pexels@fahri tokcan；01製圖）

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想成功淡斑，要先搞懂「自己是什麼斑」！

斑點的成因

遺傳基因

賀爾蒙

紫外線

生活型態



常見的「斑點」類型

雀斑

曬斑

肝斑

老人斑（脂漏性角化症）

顴骨母斑



相較於日本和韓國，香港人普遍膚色偏黃，且黑色素細胞較為密集且顆粒較大，使得斑點更容易生成。色斑的形成主要與遺傳基因、賀爾蒙變化、紫外線曝曬及生活習慣有關，並受真皮層老化、發炎反應及基底膜受損影響，常見類型包括雀斑、曬斑、肝斑、老人斑及顴骨母斑，有些色素沉澱也會在皮膚上形成斑點。

曾德朋醫生指出，多數人至少會有一種以上的複合型斑點，尤其肝斑與顴骨母斑最難處理。想要有效淡斑，應先辨別斑點種類，並由專業醫生評估，選擇適合的保養方式或醫美療程。此外，防曬不足、錯誤的保養選擇、飲食與作息不良，都可能讓斑點反覆生成。雖然目前醫學技術無法徹底消除斑點，但透過正確保養成分、適當醫療與醫美介入，仍可有效減少色斑並延長淡斑效果。

淡斑保養5大原則

想要有效對抗台灣人常見的斑點問題，除了尋求專業皮膚科醫生的協助，日常保養更是關鍵。如果希望淡斑效果長久維持，建議掌握以下5大原則：

1. 選擇真正有效的淡斑成分

美白與淡斑並不完全相同，不是所有美白成分都能淡化斑點。因此要選擇專為淡斑設計的保養更合適，挑選時同時注意：

使用步驟單純：降低過多不同成分刺激造成敏感發炎反應，形成二次反黑。



使用品牌單純：建議選擇知名大廠，並最好用單一品牌，避免彼此不同成分衝突、互相抵觸降低預期功效。



使用品類單純：減少過多瓶瓶罐罐，才不會造成額外的負擔。



2. 醫美術後適時搭配淡斑保養

醫美後的保養是淡斑關鍵！若有進行雷射或醫美療程，可依需求選擇合適的淡斑療程，加速分解大顆粒黑色素，使其轉變為更容易代謝的小顆粒。同時搭配淡斑保養，幫助穩定術後肌膚並持續加強代謝。

3. 避免過度刺激性保養

果酸煥膚或頻繁去角質可能會導致肌膚屏障受損、引發發炎，特別是剛做完醫美療程後，肌膚較為脆弱，更應避免這類刺激性保養方式，以免加劇色素沉澱。

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4. 健康生活，提升代謝力

良好的飲食與生活習慣對淡斑同樣重要。建議減少高油、高糖飲食，適量補充維他命C，並確保充足睡眠，幫助肌膚修復及代謝黑色素，提升身體的免疫調節功能。

5. 正確防曬，防止黑色素生成

紫外線是斑點加重的主要元兇，應選擇具高效長波UVA/UVB防護的防曬產品，並做好日常防護，如適時補擦防曬、戴帽子及遮陽，降低黑色素活化與斑點生成的風險。

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