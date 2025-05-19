好腳相可三代致富？貴婦靠3招保養足部　附4款護足霜、磨砂膏推薦

在命理學中，腳不僅是身體的支撐，更是財富和運氣的象徵。



擁有一雙光滑、健康的雙腳，這樣的腳相，據說能帶來無盡的好運和財富，三代都能致富。而透過正確的足部保養，我們也能讓雙腳保持最佳狀態，從而讓財運亨通，福氣滿滿。

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足部保養3秘訣 附4款護腳產品推薦（pexels@Cats Coming；01製圖）

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腳部保養祕訣

1. 每周至少去角質一次

去角質是足部保養的第一步，能有效去除老廢角質，讓肌膚恢復光滑。建議每週使用溫和的去角質產品，輕輕按摩雙腳，特別是腳跟和腳趾的粗糙部位。去完角質後，記得徹底沖洗並擦乾雙足，再塗上滋潤的護足霜，確保肌膚吸收充足的養分。

2. 每天擦護足霜或身體乳

每日護理是保持雙腳健康的重要步驟。選擇滋潤效果佳的護足霜，最好含有乳油木果油、維他命E等成分，每天睡前輕輕按摩雙腳，促進血液循環，讓護足霜充分吸收。這樣不僅能讓雙腳持續滋潤，還能改善乾燥龜裂的問題，讓你的雙腳如嬰兒般柔嫩。

3. 足浴

泡足浴不僅能放鬆全身，還能促進血液循環，對雙腳保健有極大的幫助。每週至少泡腳兩次，水溫控制在40度左右，加入一些薰衣草精油或生薑片，讓泡腳的效果更佳。泡腳15至20分鐘後，擦乾雙腳並塗上護足霜，讓雙腳柔軟光滑，為你帶來好運氣。

4款護足霜/磨砂膏推薦

LUSH煥然一身潤膚芭

LUSH煥然一身潤膚芭 90g，$140



LUSH這款潤膚芭真的是全身上下的肌膚救星，內含豐富的植物精油和果脂，讓手肘和腳踝這些粗糙地帶都變得柔嫩無比。碎米、杏仁和紅豆的細緻顆粒輕輕一搓，就能去掉惱人的死皮，露出光滑亮澤的肌膚。而薰衣草、可可脂、乳木果脂的滋潤效果更是一絕，讓你每次使用都像給肌膚做了SPA。只需在濕潤肌膚上輕輕畫圈按摩，再用水沖淨，肌膚立刻變得柔滑水嫩。

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L'Occitane乳油木密集修護足膜霜

L'Occitane乳油木密集修護足膜霜，150ml



這款足膜霜含有高濃度的乳油木果油，搭配維他命B5和尿囊素，能有效滋潤和修護乾燥的足部肌膚。每日早晚使用，或厚敷後用保鮮膜包覆，能讓雙足保持柔嫩狀態，改善粗糙問題。

Origins柔軟足部滋潤膏

Origins柔軟足部滋潤膏 150ml，$305



專為乾燥龜裂皮膚設計，含有玫瑰果和荷荷巴油的滋潤成分，修護效果極佳。搭配薄荷香氣，使用時能感受到舒適的清涼感，讓肌膚恢復柔軟，適合每天使用。

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SABON特潤足部護理霜

SABON特潤足部護理霜 150ml，$260



這款產品注入乳油木果油及甜杏仁油，能深層滲透並修護足部肌膚。經常使用能有效減少乾裂不適，讓雙腳恢復細嫩柔軟。睡前使用，穿上棉襪入眠，能更好地鎖住水分，達到最佳保濕效果。

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