搞錯防曬順序=白擦！擦後等「這時間」再補最佳　3款護膚防曬推介

我們都知道防曬的重要性，不只防曬黑、曬傷，更能預防肌膚老化！



但現在的底妝產品幾乎通通都有SPF係數，從飾底乳、妝前乳到粉底液都標榜「含防曬」功能，那麼還需要擦專業防曬乳嗎？擦在哪一層才對？這篇一次解答給你！

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妝前乳＋粉底有防曬係數，還要擦防曬乳嗎？

答案是：大多數情況下，還是建議要擦防曬乳！雖然很多底妝產品都有標示SPF、PA係數，但這些產品本身的防曬力較弱，而且因為用量少，很難達到標示的防曬效果。

• 妝前乳主要是修飾膚色、讓妝更服貼

• 粉底液的主力功能是遮瑕與均勻膚色

• 這些產品的用量通常也遠低於防曬標準的「每平方公分2mg」



什麼情況下可省略防曬乳？

如果你使用的是那種標榜「All in one」、「一瓶搞定」的潤色防曬妝前乳，而且防曬係數有SPF30以上、PA+++，同時你有擦足量，再加上只是短時間外出、日照不強，的確可以簡化步驟，不額外擦防曬乳。

但如果你：

• 一整天待在戶外

• 曬太陽的時間很長

• 或想要對抗光老化，想更有保障

• 且脖子前後也建議要擦防曬



還是建議先擦專業防曬乳，再上妝！

防曬乳的正確上妝順序是？

保養程序結束後 → 防曬乳 → 妝前乳（飾底乳）→ 粉底液，這樣不僅防曬做得完整，妝容也更服貼不卡粉。

小技巧記憶：「無色防曬在前，潤色妝前在後」，簡單不易搞混！



多久要補擦防曬？

補防曬才是決定防護力的關鍵！根據不同生活型態，有以下建議：

• 室內工作者： 一天補一次即可（如：早上出門前擦一次，中午補妝時再補防曬）

• 戶外活動者： 每2小時補擦一次，若大量流汗或運動，補擦頻率要更高！



建議：第一次塗完30分鐘內再補一次，能大幅提高防護力！



化妝後怎麼補防曬不毀妝？

補防曬前，記得這幾步驟：

吸油除汗：用面紙或吸油面紙輕壓全臉，去除多餘油脂、汗水與浮粉，避免後續補防曬時結塊或脫妝。

選擇適合的補防曬工具：

• 防曬噴霧（快速補擦）

• 防曬氣墊或粉餅（適合局部補擦）

• 美妝蛋沾防曬乳輕拍（較完整補擦）



根據環境調整補擦頻率，才能真正做到「不曬黑、不曬老」！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】