植物性成分敏感肌最安心！7款溫和美白精華　SK-II改善暗沉兼修復

年輕與好氣色是每位女性對肌膚狀態的極致追求，除了在抗老保養方面尋找解答，美白功夫也千萬不可忽略！



提亮膚色、淡化斑紋，甚至校正氣色，是美白精華的基本效能。但若想提升使用時的溫和感受、降低養膚後的刺激，今年春夏推薦將以下7款話題「植物性美白精華」收藏進購物清單中。

春夏7款高效植物性美白精華推薦，Clarins淡斑同時無刺激，令你安心對抗暗沉肌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選7款敏感肌友善植物性美白精華（Omorovicza官網；01製圖）

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1. SK-II

SK-II極緻光蘊煥亮精華 75ml，$2,610



暢銷全亞洲的煥亮精華今年也以「溫和」為目標，將成分全面升級。延續PITERA™超過50種微量營養素的調理、修護效能，搭載菸鹼醯胺與日本雪蓮萃取等多項植物性亮白因子，不僅能改善暗沉、蠟黃，更能舒緩泛紅敏感。

2. Clinique

Clinique勻淨科研全效亮白淡斑精華 30ml，$560



自上市以來便深受亞洲市場歡迎，Clinique淡斑精華升級版中特別添加美白高效成分「菸鹼醯胺」、「甘草根萃取」，並搭配「雙形態維他命C」，維持品牌一貫的溫和、低敏特性，同時加強植物性亮白因子的輔助，使質地更輕盈、淡化斑點效果更有感。

3. Chantecaille

Chantecaille雪牡丹臻白透亮精華 30ml，$3,420



為追求更安全、穩定、有效的養膚體驗，香緹卡承襲母公司——德國藥廠集團Beiersdorf的成分科學，將安全且有效的亮白成分Thiamidol作為核心，搭配雪牡丹奢潤精萃與馬齒莧精萃，使雪牡丹臻白系列不只天然親膚，更友善於各類膚質。

4. Clarins

Clarins透亮光感極緻亮白精華 50ml，$1,020



向來以植物性美容成分為招牌的Clarins，這款亮白精華不僅含有加勒比櫻桃果核萃取與多項高效植物萃取，更結合菸鹼醯胺與維他命C，使使用感受更加溫和有效，能在淡化斑點瑕疵的同時找回膚色的潔淨度。

同場加映：2025美白淡斑攻略 5招天然亮白妙招+5款最新保養品快速煥白肌膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5. Origins

Origins靈芝菇菌抗逆淡斑精華 30ml，$535



Origins專注植物性能量，對肌膚的基本需求瞭若指掌。此款淡斑精華特別運用東方靈芝與北極靈芝為美白核心，並搭載甘草根萃取的穩定性與改善泛紅效能，不只抑制黑色素、阻絕斑點與痘印生成，更能強化肌膚的外在防禦力。

6. Omorovicza

Omorovicza Even Tone 30ml，$1,249



匈牙利皇室保養品牌Omorovicza善用富含天然礦物成分的活水為美容基礎，搭配琥珀微藻，有效改善色素沉澱、重整肌膚紋理、勻亮膚色，外加溫和酸類（扁桃酸與葡萄糖酸），使用過程舒適、有感，刺激性低。

7. Ipsa

Ipsa亮白淨斑精華 50ml，$820



日本國民保養品牌Ipsa以「5D追光靶向噬黑科技」為亮白基礎，搭載植萃溫和成分與親膚水感質地，改善暗沉、蠟黃，提升肌膚透亮度，並柔嫩膚觸，使美白效果更加顯著，同時兼顧日常舒緩需求。

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