脫毛不當易毛髮倒生？專家教除毛保養5觀念　避免毛囊炎、小丘疹

背心、短褲、比堅尼，穿上夏天限定的消暑行頭之前，是否有好好檢查自己的毛髮細節呢？



腋毛、私密處毛髮、手毛腳毛外露總讓人尷尬不已，但想要維持光滑、健康的肌膚狀態與膚觸，「除毛功夫」可不能怠慢。你是否也曾面臨除毛不當後衍生而來的毛囊炎、毛髮倒生困擾？亦或者除毛後膚觸變得粗糙又敏感？私密處保健專家Lip Intimate Care解答：5大除毛正確觀念。

脫毛刀會令毛髮變粗？專家教夏季除毛必讀5大要點，還你肌膚清爽零負擔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「毛髮倒生」是甚麼？專家揭脫毛5大正確觀念（pexels@Sora Shimazaki；01製圖）

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為什麼不當除毛會「毛髮倒生」？

夏季除毛最讓人困擾的，莫過於毛囊炎、毛髮倒生。但「毛髮倒生」到底是什麼？日常該怎麼避免？專家指出，一般正常毛髮會沿著毛孔向外生長，若受到不當除毛方式、貼身衣物的刺激，或者原生毛髮過於粗硬、捲曲，肌膚缺水、角質過剩，便可能出現毛髮往毛囊內捲，形成一顆顆雞皮疙瘩的小丘疹。要避免毛髮倒生，建議避免過度剃毛或拔毛，並且養成除毛前後正確的清潔與保養習慣。

5大除毛正確觀念

1. 事前溫和去角質

當肌膚乾燥或敏感，也會影響除毛後的狀態。建議除毛前後使用溫和的清潔劑洗淨肌膚，確保無多餘油脂，有助於防止壞菌侵入並提升除毛效果。特別是私密處肌膚，更應加強保濕、維持滋潤，以減少不適狀況。

2. 事前事後加強保濕、舒緩敏感

當肌膚乾燥、敏感時，也會連帶影響除毛後的肌膚狀態。建議在除毛前後，都要用溫和的清潔劑清洗皮膚，確保皮膚乾淨無油脂，這有助於避免壞菌攻擊並提高除毛效果。再者，無論除毛前後，都要留意肌膚的敏感狀況，尤其是私密處肌膚，加強保濕、維持肌膚滋潤度，更能避免不適狀況發生。

3. 避免穿著緊身衣物

夏天氣候悶熱，出汗、出油量增加，肌膚常處於悶黏狀態。若再穿著過於緊身的衣物或內褲，悶住汗水與皮脂，加上摩擦刺激，會使除毛後脆弱的毛囊更容易發炎與阻塞。建議日常穿著寬鬆、透氣的衣物，以減少除毛後的不適。

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4. 正確剃毛技巧

要有效預防毛囊炎，毛髮倒生，建立「正確的除毛觀念」絕對是首要重點！為避免過度刺激毛囊、強行改變毛髮的生長方向，建議使用除毛刀時，順著毛髮生長方向剃，不要太用力，以減少皮膚刺激。另外，若肌膚較敏感，也不建議嘗試刺激性較強的蜜蠟、拔毛等除毛方式。

5. 美體刀不會讓毛髮變粗

許多人會有著錯誤觀念，總認為導致毛髮倒生長、毛囊炎，甚至使肌膚宛如佈滿黑頭粉刺般有顆粒感的原因都是因為使用「美體刀」。事實上，使用美體刀並不會讓毛髮越來越粗，更不會美體刀改變毛髮的生長速度。除毛後產生的「黑頭」顆粒感，多半是因為除毛前後未妥善清潔與保養所導致。

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