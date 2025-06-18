《折腰》宋祖兒親授5招幼嫩肌保養攻略　早晚靠「1方法」抗皺護膚

由劉宇寧、宋祖兒主演的Netflix古裝陸劇《折腰》日前迎來大結局。



不只虐戀情節賺人熱淚，飾演歷經重生的女主角——小喬的宋祖兒，更以精緻臉蛋、稚氣神韻為劇迷留下深刻印象。而今年27歲的她，不只是戲劇圈的亮眼新秀，私下的保養功夫也相當純熟！想擁有宋祖兒同款娃娃肌好膚質嗎？以下5招保養快快學起來。

《折腰》宋祖兒小紅書親授保養5祕訣，保養品放「這裏」有效舒緩皮膚不適（點擊放大瀏覽）▼▼▼

《折腰》宋祖兒親授明星級護膚5技巧（微博@折腰官微；01製圖）

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1. 保養品放冰箱

近年活躍於影劇圈的宋祖兒，不只演技實力備受肯定，對於肌膚保養也有著厚實經驗。宋祖兒過去便曾在小紅書分享，長時間應對濃妝與氣候變化，肌膚容易又悶又燥。為了有效降溫、舒緩不適感，她習慣將保養品放進冰箱。沁涼的溫度搭配晶凍質地，不只能達到醒膚效果，更是早上提神的小訣竅。

2. 化妝水穩定膚況

宋祖兒坦言，自己的膚況不穩定，加上工作熬夜等不可控因素，常會出現粉刺、痘痘與敏感問題。面對肌膚的小脾氣，她會依賴「化妝水」來調理膚質，針對不同季節選擇控油或保濕型化妝水。掌握好保養第一步驟，便是她穩定油水平衡的養膚基礎功。

3. 早晚使用精華按摩

夜間是肌膚修復的黃金時段，早晨則是喚醒氣色的關鍵。為滿足不同時段的膚況需求，宋祖兒大方分享私房「精華按摩手技」。不論早晚，她都會取一管量的精華液，先於掌心搓熱，再以雙手掌劃心型按摩全臉，由內而外，最後加強脖子、眼皮、法令紋等容易乾紋的部位，讓肌膚獲得細膩呵護。

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4. 加強物理防曬、飲食

宋祖兒一再強調，想要養出好膚質，最基本觀念就是「防曬不能偷懶」！不論是否上妝、是否外出，她都會提醒自己定時擦防曬。此外，因膚況容易暗沉，她更加重視飲食內容。飲食清淡、少油少糖少鹽，並攝取足夠水分，是她維持膚況的日常關鍵。

5. 運動提升好氣色

不只內在調養與保養品輔助很重要，宋祖兒也提醒大家：要讓肌膚紅潤年輕，運動不可少！不論是輕度有氧、瑜珈還是重訓，養成運動習慣有助於促進血液循環與代謝，自然也能提升整體膚況。

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