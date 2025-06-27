38歲石原里美二胎仍似少女　4個保養心法公開　全靠「1技巧」瘦臉

平時喜歡追日劇的大家，相信對日本女星石原里美（又稱石原聰美）都不陌生。



15歲便出道的她，曾出演過許多知名戲劇、電影，從一開始《窮小姐x富哥哥》、《失戀朱古力》到廣為人知《朝5晚9》、《校對女王》，精緻漂亮的臉蛋，不僅多次入選日本百大最美臉孔，現在38歲的石原里美，臉上根本看不出來歲月痕跡，雖然早期並不是人人關注的女神，但她卻非常重視保養與運動，在過程中不斷變美與維持狀態，加上石原里美最近已誕下第二胎，逆天少女美貌讓人不禁驚呼，想知道石原里美如何養出水潤透亮肌膚和纖瘦好身材的秘密嗎？本篇大公開日前她分享的保養心法，一起來看看吧。

女神石原里美打造水潤透亮肌膚4招，從飲食到護膚保養術大公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

石原里美5大日常護膚秘笈（《高嶺之花》劇照；01製圖）

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1. 注重飲食睡眠

石原里美曾透露，私底下非常愛美，而且每一刻都不鬆懈，除了外在保養之外，也很注重飲食和睡眠，吃飯時細嚼慢嚥可以增加飽足感，平時也會自製冷壓果汁，以香蕉、羽衣甘藍、蘋果、菠蘿、藍莓等大量青菜與水果，來補充日常所需的維他命，準時上床睡覺且不滑手機，讓睡眠維持良好品質，就能輕鬆由裡到外打好養肌基礎。

2. 好好擦保養品

保濕向來是石原里美最重視的步驟，尤其在擦保養品的時候，一定要搭配按摩手法，護膚順序從擦完精華、乳液、保濕乳霜，一道道程序下，慢慢讓肌膚吸收達到滋潤修復，且絕對不能心急的層層塗抹，反而會擦了等於沒擦。

3. 隨身攜帶護唇膏

漂亮豐滿唇型是石原里美最大的個人特色，所以她相當在意嘴唇保養，不僅隨身攜帶護唇膏，時時刻刻補擦讓唇部不乾裂，也會搭配厚塗唇部精華，並加上保鮮膜變成唇膜，加強雙唇柔嫩光澤。

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4. 鍛鍊臉部線條

想讓臉部線條更顯立體的話，不妨跟著石原里美鍛鍊「胸鎖乳突肌」，首先以坐姿坐挺後，將臉向左和右轉，脖子會出現一條突出的肌肉，讓兩側的臉部輪廓更緊實，加入背部運動訓練，使下顎線、肩線更明顯，就會擁有理想小臉線條。

一起跟著石原里美變美吧

以上整理的石原里美養肌心法，大家也將步驟筆記下來了嗎？從飲食、睡眠、運動、多喝水等保養方法，讓你也能打造逆天的女神印象。

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