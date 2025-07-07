放屁變多代表正在燃脂？醫生證實4個變瘦徵兆　體重不降也不用怕

當許多人在減重過程中，看到體重計上的數字久久不變，往往就會氣餒、懷疑自己的努力是否白費。



但其實，光用體重來評估瘦身效果並不準確。專精於肥胖與體重管理的台灣醫生吳榛槿（小吳醫師）便在社群平台上分享，如果出現以下四個身體變化中的兩項以上，代表你很可能已經在悄悄變瘦，脂肪燃燒正在進行中，就算體重沒掉，也不用急著放棄！

4個燃燒脂肪身體隱秘訊號，醫生揭放屁變多原來是腸道在調整（點擊放大瀏覽）▼▼▼

醫生揭你正在悄悄瘦身4大身體變化（pexels@BOOM💥；01製圖）

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1. 「不撐不餓」的感覺變多了

吳醫生指出，當一個人開始穩定燃燒脂肪當作能量來源時，身體代謝會趨於穩定，血糖起伏也會減少。此時，人們會自然進食較少、減少嘴饞的情況，甚至不會再有一餓就暴飲暴食的衝動。這是一種良性的循環，也是燃脂期常見的跡象之一。

2. 放屁變多了（其實是腸道在調整）

不少人在調整飲食後，開始採取高蛋白飲食，或以番薯、南瓜、芋頭等低GI食物取代主食，結果發現自己放屁變頻繁。這其實是腸道菌相正在適應新飲食結構的表現。短期內排氣增多雖讓人有些困擾，但這是身體進入新陳代謝模式的正常過渡期，無需過度擔心。

3. 口渴感上升、喝水量變多

若發現自己變得比較常口渴，甚至開始主動想喝水，這也可能是身體正在加速代謝的訊號。吳醫生表示，脂肪分解會產生代謝副產物，這些物質需要透過水分代謝排出體外。同時，若近期飲食清淡、作息改善、壓力降低，也都會讓整體荷爾蒙狀況趨於穩定，進一步促進燃脂效率。

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4. 體重沒變，但衣服明顯變鬆了

這是一個很多減脂者常忽略的關鍵變化。脂肪的體積遠大於肌肉，即便體重不動，若身體組成發生改變、脂肪逐漸減少，就會出現腰圍變小、衣服變寬鬆的情形。這種變化往往比體重更能反映真實的身形進展，因此醫生也建議，比起體重計的數字，穿衣感受或拍照記錄更具參考價值。

總結來說，減重不該只看體重數字的起伏，而是要觀察身體的各種細節變化。吳榛槿醫生提醒，脂肪燃燒是一段需要時間與耐心的過程，若已經出現這些徵兆，就代表你的身體正在朝著更健康的方向前進。不要輕忽每一點微小的進步，因為真正有效的瘦身，是來自生活方式的長期改變。

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