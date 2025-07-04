57歲伊能靜分享瘦身黃金期「三伏天」　3招高效不挨餓減肥方法

一整年最好瘦的40天必須把握機會吧！



想變瘦的妞妞們注意啦！一年一度瘦身黃金期「三伏天」即將來臨，許多女明星像是伊能靜、張鈞甯、楊丞琳、高圓圓、曾黎、張予曦等人，都曾分享過在三伏天必做的養生、瘦身方法，只要在這段時間稍微改變生活習慣、飲食方式，就能無痛養好體質還能輕鬆甩肉，實際到底該如何執行呢？伊能靜不藏私地在小紅書上分享超詳細三伏天養瘦秘招，免挨餓、不用大爆汗，想瘦快跟學！

57歲伊能靜推薦三伏天黃金40天減肥秘技，3大飲食秘訣，教你輕鬆瘦身迎接夏日迷人曲線（點擊放大瀏覽）▼▼▼

57歲伊能靜教三伏天瘦身3要訣（IG@annieyi0304；01製圖）

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所謂的「三伏天」，指的是一年之中日照時間最長、濕氣最高，也是陽氣最盛的時候，又有初伏、中伏、末伏之分，這三天就合稱為三伏天。2025年的三伏分別落在7月20日、7月30日以及8月9日。以中醫論點來看，三伏天有助「冬病夏治」，是一年之中最適合調理身體的時機，因而有自古流傳至今的「三伏貼」灸療。在三伏天，因為新陳代謝旺盛，燃燒脂肪的速度快，也是一整年最容易瘦身的黃金期，想要變瘦的妞妞們，趕快抓住這40天的機會，錯過得再等一年！

2025三伏天

初伏：7月20日～7月29日(適合補氣血、排濕寒）

中伏：7月30日～8月8日(適合消暑熱、健脾胃）

末伏：8月9日～8月18日(適合養臟腑、排寒濁）



三伏天瘦身秘訣

1. 多吃瓜類

每年到了三伏天都會和粉絲們分享如何變瘦、調理體質的伊能靜，整理了3大瘦身飲食方向。第一步，她會將每天喝的水、飲食習慣都做調整，盡量在這段時間內多吃瓜類，像是每天都會喝冬瓜水，清炒絲瓜、苦瓜炒蛋也很推薦。伊能靜也分享，在三伏天時，因為高溫會造成大量出汗，《黃帝內經》提及「汗為心之液」，會覺得整天上氣不接下氣、早上起床還是有種睡不夠的感覺，她自己就會沖泡「生津飲」，裡頭添加的麥門冬能夠抑鬱解虛熱，很適合飯後喝，幫助消化。

伊能靜DIY生津飲

1. 麥門冬10g

2. 烏梅3枚、桔梗6g

3. 生甘草3g、水1000ml

4. 冰糖適量，煮約10～15分鐘



2. 不吃冰冷

進入三伏天，因為高溫又濕熱，很多人會出現大冒痘、臉色蠟黃、頭皮出油，人也容易腫甚至口氣重、身體特別疲勞。建議在這段時間少碰冰冷的食物及過甜的飲料，像是啤酒配燒烤、冰茶配火鍋，都會很傷脾胃，反而讓整個代謝變慢，就會更容易變胖。

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3. 改變飲食順序

想變瘦不用苦苦挨餓！伊能靜分享，其實在三伏天只要改變下飲食的順序，就能夠讓整個身體變更輕盈。早上以碳水為主，可以選擇像是粟米、番薯、南瓜、紫薯根莖類的食物，午餐則吃蛋白質，像是鮮蝦、雞胸肉、牛肉、豆腐都可以，晚餐則吃維他命，例如生菜、羽衣甘藍、椰菜花、青瓜、番茄等蔬菜。簡單來說，早餐吃澱粉、午餐吃蛋白質，晚餐則以蔬菜為主，食物不要混在一起吃，這樣才能瘦更快喔！

除了飲食外，伊能靜也推薦可以在晚上可以去散散步，稍微排點汗（但不是大爆汗喔！），幫助提高心肺的力量，有助於瘦身。此外，也別因為高溫把冷氣開太強，盡量維持在26度，免得寒氣跑進身體。妞編輯也提醒，每個人的體質不同，有疑慮的話，還是可以先諮詢醫生喔！

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