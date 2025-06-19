醫生教餐前「1動作」3個月狂瘦4.3kg　研究指3餐執行減肥更加顯著

不需挨餓也能瘦，效果堪比免費瘦瘦針！



減重是不少人的「共同目標」，相對應的方法、撇步更有無數種。近日有醫生分享，只要每餐前提早30分鐘喝下500cc的水，12週內就可能減去4.3公斤，「何樂不為？」掀起關注。

醫生推薦餐前減重法12週減4.3kg，食慾控制不再是問題，輕鬆減肥！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

減重醫生推薦餐前不挨餓瘦身法（pexels@SHVETS production；01製圖）

+ 6

醫生曝「餐前喝水減重法」12週激瘦4.3公斤

台灣減重醫生蕭捷健20日在Facebook指出，進入減脂階段的關鍵，其實是每天接觸卻常被忽略的「水」。以自身經驗為例，他習慣在每餐前飲用一杯水，並加入10公克膳食纖維粉與20公克植物性蛋白，不僅有助減重，也能促進消化，將其視為「雙效秘訣」。

而這樣的「秘訣」更是早有數據印證；英國伯明罕大學曾邀請84位肥胖成年人參與實驗，分為2組進行對照，實驗組每天3餐前30分鐘飲用500毫升水，對照組則維持原本的飲食習慣。

經過12週的追蹤，實驗組平均減重1.3公斤，若3餐皆確實執行，效果更為明顯，減重幅度可達4.3公斤，反觀對照組僅小幅減重0.8公斤。

蕭捷健形容，「喝水就像打了免費瘦瘦針」，這種方式不僅沒有副作用，還能有效控制食慾，是人人都能輕鬆執行的減重小技巧。

水是關鍵

除此之外，韓國也有相關研究，將15位年輕人分別安排在用餐前喝水、用餐後喝水以及完全不喝水的3種情境中，觀察其進食量差異。

結果顯示，餐前飲水者平均僅攝取123公克食物，未飲水者則高達162公克，進食量差距超過30％，但2者在主觀飽足感的評估上並無明顯差異，再次印證「飯前喝水有助抑制食慾」的觀點。

同場加映：TWICE Momo維持傲人身材3大減肥技巧 瘦出馬甲線主要靠「這招」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

同時，蕭捷健補充，許多人在推行「高纖飲食」時常忽略「水」的重要性，膳食纖維就像乾燥的海綿，唯有搭配足夠水分才能膨脹，軟化腸道內容物並促進排便，否則不但無效，反而可能加劇便秘問題。

為此蕭捷健引述一項意大利研究指出，117位便秘患者每天攝取相同的25公克膳食纖維的情況下，強制補充水分的實驗組，在2個月後排不僅便次數顯著增加，使用瀉藥的頻率也明顯下降。

同場加映：網友熱議瘦身神器「暴食後悔水」食譜公開 一杯快速消水腫兼通便（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：餐前1動作「3個月狂甩4.3公斤」！多國研究力挺 減重醫激推：免費瘦瘦針】