網友熱議瘦身神器「暴食後悔水」食譜公開　一杯快速消水腫兼通便

突然站上體重機發現「怎麼又變重了？」先別急著自責，其實短時間的體重上升，很多時候是水腫造成的「虛胖」，並不是真正變胖。



最近就在Threads上有網友分享一款人氣消水腫飲品，被暱稱為「暴食後悔水」，據說「消腫速度比美式還厲害」，立刻引起廣大網友敲碗食譜！

網友熱推減肥必飲「暴食後悔水」抹茶椰子豆奶，迅速助你消腫控制食慾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Threads網友熱議「暴食後悔水」食譜分享（pexels@Anna Pou；01製圖）

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暴食救星！「抹茶椰子豆奶」爆紅

這款「暴食後悔水」其實在小紅書上也紅了好一陣子，最紅的一則貼文更吸引2.8萬人收藏！這款飲品的優點是做法簡單、食材好取得，日常嘴饞想喝點飲料時喝它也沒罪惡感，是暴食過後的好夥伴。

材料

抹茶粉

無糖豆漿

椰子水



作法如下

• 先用少量椰子水（或溫水）將2～3小匙抹茶粉攪拌均勻，避免結塊

• 杯中倒入150～200ml無糖豆漿，加入50～100ml椰子水

• 最後加入拌勻的抹茶液，再次攪拌即可完成

• 喜歡冰涼口感可加冰塊，夏天喝更爽口！



這款飲品的比例其實不需要太嚴格，建議可以「無糖豆漿打底、椰子水提風味、抹茶粉增加特色」，根據個人喜好微調。

為什麼這杯喝起來有感？

無糖豆漿

消水腫：富含鉀離子，幫助身體排出多餘水分，有利尿作用

瘦身加分：熱量低、蛋白質高，能增加飽足感，減少暴飲暴食機率

附加好處：含大豆異黃酮與卵磷脂，有助於心血管保健與養顏美容



椰子水

消水腫：鉀含量高、電解質豐富，能平衡體內鈉鉀，幫助代謝多餘水分

天然低熱量：無添加糖，口感清爽，能取代含糖飲料，幫助控熱量

運動族首選：補充流失水分與礦物質，促進新陳代謝



抹茶粉

代謝神隊友：含天然咖啡因與兒茶素，具有利尿與促進代謝作用

幫助燃脂：兒茶素有助脂肪氧化，能提升基礎代謝率

抗老化：抗氧化力強，有助對抗自由基，維持肌膚健康與彈性



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注意小提醒：喝對才有幫助

• 選用無糖豆漿與無加糖椰子水，避免多餘熱量與糖分

• 抹茶含咖啡因，對咖啡因敏感者記得減量

• 三種材料鉀含量都不低，腎臟功能不佳者飲用前請先諮詢醫師



一杯搞定水腫＋控制食慾！

這杯「抹茶椰子豆奶」不只消水腫、促代謝，還能增加飽足感、幫助控制嘴饞，是連假暴食後的救援飲品首選。

建議比例為：無糖豆漿200ml+椰子水100ml+抹茶粉1～2小匙



這樣搭配不但營養、低負擔，口感也順口清爽，尤其夏天喝超有感！下次嘴饞或假日吃太多，不妨試試這杯網友認證的「後悔水」，讓你輕鬆消腫、回到輕盈狀態！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】