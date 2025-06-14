日本瘋傳4招減肥「居家瘦背操」　2週輕鬆瘦10kg　打造纖薄美背

每天坐太久、低頭滑手機，背部變厚、肩膀變圓，看起來不只胖還駝背？



這套來自日本健身頻道《SALA Pilates》的「瘦背毛巾舞」，完全為懶人設計！不出門、不用器材，只靠一條毛巾，每天在家跳5分鐘，有氧燃脂效果超狂，2週最多有人瘦到10公斤！背部線條也變輕盈有線條，女孩們一定要試試～

零器材也能瘦，每日5分鐘毛巾操，2週打造精緻背部曲線（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本「居家瘦背操」 4動作助你重塑背部線條（IG@jennierubyjane；01製圖）

+ 29

1. 左右擺動毛巾操

啟動背肌、縮小背寬，打造清爽直角肩



將毛巾舉過頭，身體隨著音樂左右擺動，這個「左右彎腰操」是激活背部肌群的第一步。特別適合長期久坐、肩頸卡卡、蝴蝶袖浮現的人。配合呼吸慢慢伸展，不只瘦背，連副乳都有被拉開的感覺！每天跳一下，讓妳穿背心、露肩裝也不再有壓力～

2. 上下擺動毛巾操

擊退背後脂肪，打造精緻天鵝頸與美背線



將毛巾放在背後，手臂上下舉起、反覆運動，這個動作主攻肩胛骨內側和肩膀後側的「頑固脂肪區」。是日本女生公認最容易被忽略、卻也是背部肥胖關鍵的部位！搭配音樂節奏，輕鬆完成高燃脂的瘦背運動。跳完會有微痠感，代表背肌有在發力，塑出線條超有感！

3. 扭轉身體毛巾操

加強側腰燃脂，雕出背部S曲線



雙手高舉毛巾，慢慢扭轉上半身，這招不僅能深層刺激背部肌群，還能同步緊實側腰。動作雖然簡單，卻是整套毛巾操中最容易「發汗」的一招。尤其對上班族來說，久坐讓腰背僵硬、脂肪卡住，這招能像溫和版瑜珈一樣幫你打開筋膜，重塑整個背部線條！

同場加映：7日腿圍喪減-8cm 日本爆紅居家瘦腿操5招 10分鐘打造女星級美腿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 36

4. 扭臀毛巾操

邊跳邊瘦，整體燃脂效果MAX



這招是網友大推的「心情療癒操」！扭動臀部、擺動毛巾，整體節奏感強又有氧，讓你在不知不覺中爆汗、全身一起動起來。尤其能帶動下背、骨盆周圍的小肌群運作，對瘦背、瘦腰、甚至瘦臀都有幫助。不會跳舞也能上手，跳完一輪超爽超紓壓，連壓力都甩掉了！

同場加映：網友熱議瘦身神器「暴食後悔水」食譜公開 一杯快速消水腫兼通便（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

延伸閱讀：

營養師認證最強瘦菜「海帶」！韓國網友靠它鏟肉22公斤，刮油又降三高最推吃「這種」！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】