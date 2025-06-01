TWICE Momo維持傲人身材3大減肥技巧　瘦出馬甲線主要靠「這招」

TWICE日籍成員Momo（平井桃）以其獨特的舞台魅力、短髮造型以及163公分的身高和46公斤的三圍身材完美比例，成為網友熱搜的焦點，擁有大量粉絲追蹤。



Momo的IG帳號目前已突破1516萬追蹤者，展現出她無可比擬的話題性和粉絲熱度。本文將詳細整理Momo的身材數據、日常健身習慣和飲食控制，深入探討她如何透過專業的瘦身技巧和體態管理方法維持完美身形，全面揭示她健康美麗的秘密，幫助你了解她如何保持如此出色的體態。

TWICE Momo平井桃完美身材維持私藏3招瘦身技巧，教你從零開始打造同款完美體態（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Twice Momo 3招私藏減肥秘訣（IG@momo；01製圖）

+ 14

1. 扭轉平板支撐

Momo對腹肌訓練有著不容忽視的專注，她常做的扭轉平板支撐成為了她日常運動的一部分。這個動作不需要特殊設備，無論在家中還是旅行中，Momo隨時都可以進行，扭轉平板支撐能有效鍛鍊腹部核心肌群，不僅如此，這個動作對全身的穩定性和力量也有很好的提升作用。它不僅能緊實腹部線條，還有助於提高基礎代謝，幫助Momo保持低體脂，塑造不易發胖的身形。經常進行這種運動有助於強化腹部、臀部、背部以及手臂的肌肉，從而達到全面塑形的效果。

扭轉平板支撐是非常適合大多數人的鍛鍊方式，特別是那些想要強化核心肌群並提高全身穩定性的運動者。如果你是初學者，可以從簡單的平板支撐開始，逐漸增加難度，像是每次保持20秒，再逐漸延長時間。如果有背部或腰部問題的人，應避免過度進行此動作，或請專業人士指導，以免造成不必要的負擔。若希望增加挑戰，可以嘗試加重或改用彈力帶進行訓練。

2. 體重上升減少餐量

Momo保持身材的另一個秘訣是她對飲食的靈活掌控。當她感覺體重有些上升時，會選擇一天只吃一餐，並且會吃自己喜愛的食物。這種方法不僅幫助她有效控制卡路里攝入，還能在食物的選擇上保持愉悅的心情，減少飲食控制帶來的壓力。

雖然這聽起來像是節食，但Momo強調的是「減少進餐次數」，並不意味著過度的食量限制。這種方法在短期內有助於控制體重，同時保持滿足感，讓她可以在長時間的訓練與表演之間，依然保持能量與心情的平衡。

這樣的方法在短期內對於控制體重可能是有效的，但並不適合長期執行，尤其對於需要大量運動的個體或是正在成長的青少年。這種間歇性減少進餐次數的策略對於那些已經有穩定飲食習慣且在運動量上足夠大的人來說，或許能取得好的效果。如果你是運動愛好者或是進行高強度訓練的健身者，這種方法可能會對你的能量和肌肉恢復產生不利影響，建議與營養師討論，尋找更適合的飲食計劃。對於普通人來說，可以考慮每週進行1-2次間歇性單餐日，而非常規進行。

同場加映：減肥必吃10大食物推薦 IU曾分享靠吃「1物」瘦身 教你任食不胖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 37

3. 定期更換運動方式

為了避免運動過於單調並保持對健身的興趣，Momo會定期更換自己的運動方式。例如，她會在一段時間內練習普拉提，幾個月後改為空中瑜伽等不同的運動形式。這樣不僅能夠激活不同的肌肉群，還能保持身體的靈活性和協調性。更換運動方式的好處不僅是減少身體對某一種運動的適應性，還能讓鍛鍊過程變得更加有趣和多樣化，從而激勵她持續保持運動習慣。這種循環變換的方式不僅有效預防了過度訓練，還能避免造成運動傷害。

定期更換運動方式對於大多數人來說是一個非常有效的策略，特別是那些容易感到運動疲勞或對某種運動產生厭倦的人。這樣可以使身體得到全面發展，避免某一部位肌肉的過度訓練和受傷風險。

如果你是一個初學者，剛開始進行運動時，可能會覺得改變運動方式太過複雜，這時可以選擇兩種不同的運動，交替進行以避免過度集中於一項運動。對於有特殊需求的人群，如老年人或是關節容易受傷者，應選擇柔和的運動如水中有氧或瑜伽來替代高強度的訓練。

同場加映：7日腿圍喪減-8cm 日本爆紅居家瘦腿操5招 10分鐘打造女星級美腿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 36

想擁有像TWICE Momo一樣勻稱又緊實的身材？從她的鍛鍊習慣、飲食管理到日常自律做起，就是打造女團體態的第一步。持之以恆地調整生活習慣，不僅能雕塑曲線，還能提升代謝、維持健康美麗。

延伸閱讀：

(G)I-DLE 薇娟 161 公分三圍身材超火辣！皮拉提斯、自製減脂湯⋯5 招減肥瘦身技巧曝光！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】