8款熟齡肌抗衰老頂級面霜　CHANEL成分天然　La Mer細紋修復救星

抗老功夫不該等到年紀到了才修煉！及時掌握老化跡象，對症下藥，更能為視覺年齡踩煞車！



不過，當年紀邁入45+歲熟齡階段，抗老保養更得下重本投資。你也正在尋找一款能有效掌控回春節奏、拯救年輕氣色的「抗老保養單品」嗎？以下熟齡肌必備專櫃「頂級抗老乳霜」清單不可錯過。

熟齡肌必備專櫃頂級抗老乳霜8款推薦，Dior深層修復讓你從此告別老化痕跡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選8款熟齡肌必備抗老面霜（Lancôme官網；01製圖）

+ 17

1. Dior

Dior玫瑰花蜜極緻活顏再生晚霜 50ml，$4,990；填充裝，$4,240



以極致珍稀的「岡維拉午夜玫瑰胜肽複合物™」為養膚核心，豐潤乳霜質地更能完整包覆肌膚紋理，並緊密貼合臉部輪廓，以達到於夜間喚活肌膚底層能量，升級膚觸彈力、膚觸柔嫩度，擁有好似睡飽、充飽電般的青春狀態。

2. La Mer

La Mer極緻修護晚間精華霜 50ml，$4,890



因季節、生活環境引發的乾燥、敏感，甚至細紋與粗糙問題皆是誘發老化的根源！La Mer這次強化品牌核心技術「急救養膚科技」，同時結合經典配方「高倍濃度奇蹟活凝金萃™」，搭載強韌超酵精華，以及凝膜繃帶科技。使乳霜質地輕盈，卻有著更高的修復效果，能立即舒緩肌膚不適、乾燥與膚色不均，並為肌膚建立紮實防護罩。

3. CHANEL

CHANEL SUBLIMAGE全效再生修復精華霜 50g，$4,990



運用喜馬拉雅朱玉雪當藥，以及整株香莢蘭的活性能量，CHANEL旗下這款全效再生修復精華霜，不僅92%源自天然，更有著超越純粹美容產品的高濃度活性成分。迷人花香體驗結合滑潤質地，使用後肌膚更加明亮，輪廓線緊緻，且飽滿度升級。

4. Guerlain

Guerlain至臻再生乳霜 50ml，$12,650



承襲黑蘭花中獨有的修復、活性能量。Guerlain御庭蘭花黑蘭系列這次更強化成分中的防禦科技™，不只為肌膚建構更健康、穩定的膚質狀態，同時也能為肌膚形成保護層，抵禦外界刺激、降低外在因子誘發老化的可能性。使用後膚質穩定且柔嫩，氣色明顯年輕至少五歲。

同場加映：網友推薦5套「早C晚A」保養組 張元英同款Innisfree敏感肌都適合（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

5. Estée Lauder

Estée Lauder極緻黑鑽柔亮面霜 50ml，$2,920



持續精進長壽基因研究，Estée Lauder這回更有著跳躍性的突破。極緻黑鑽柔亮面霜應用獨家專利科技「SIRTIVITY-LP™ 長壽肌因逆齡科技」的修護、逆轉肌齡效能，強化肌膚保養後的提拉、緊緻、嫩膚效果，外加黑鑽松露成分中滿滿煥活因子，找回了肌膚年輕狀態，更延長好氣色的續航力。

6. La Prairie

La Prairie臻研煥活修護面霜 50ml



頂級乳霜的天花板La Prairie，將瑞士美容儀式濃縮於日常保養中！凝聚品牌90年來的科學結晶，以及Clinique La Prairie瑞士抗老調養中心的長生療法，乳霜添入了最高濃度160%經典活源返齡精萃™，與多項植物修護因子，使提拉、緊緻效果更有感。

同場加映：胡杏兒、范冰冰都用！以油養膚5步驟抗老清毛孔 附3款美容油推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 33

+ 4

7. Shiseido

Shiseido晶鑽煥亮再生修護乳霜 50ml，$2,800



聚焦嶄新成分CCN2凍齡科技，並延續經典配方珍稀延命草精萃、日本高野山延命草、京都極上玉露以及高單位維他命C，FUTURE SOLUTION LX系列，升級後有著更高的親膚性、提拉緊緻體驗。另外，瓶身設計也擷取日本西陣織工藝美學、紓壓香氣，將美容與文化緊密相融。

8. Lancôme

Lancôme極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 30ml，$1,590；60ml，$2,890；填充裝 60ml，$2,415



Lancôme視韓國水光針和新醫美成分「PDRN」為創作啟發，萃取玫瑰花中的永生能量，為經典玫瑰霜全面升級。更細緻、輕盈的質地，包裹著永生修護極萃分子與高修復配方，能有效應對老化跡象，緊緻肌膚，提升膚觸澎度與彈性。

延伸閱讀：

換季保養「專櫃高保濕乳霜面膜」推薦！Chanel解決缺水乾紋，Kiehl's急救敏感肌問題

2025專櫃「美白乳霜」推薦！雅詩蘭黛專治痘疤、痘印，嬌蘭皇家蜂王乳一擦氣色年輕5歲

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】