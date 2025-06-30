網友推薦5套「早C晚A」保養組　張元英同款Innisfree敏感肌都適合

在現代生活的快節奏中，誰不想擁有完美肌膚呢？但忙碌的日子裡，我們常常忽略了護膚的重要性。



最近，火速竄紅的「早C晚A」保養組合成為許多人心中的救星，簡單又有效的護膚方法，讓大家輕鬆改善膚質，實現光滑亮白的夢想。想知道有哪些早C晚A保養組合最受網友喜愛，就快來一起看看吧！

5款早C晚A保養組合推薦，未來美連宋慧喬都推薦，淡紋美白有效抗老（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5套早C晚A護膚組合推薦（Innisfree官網；01製圖）

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1. nomel活力．淨白透光精華+維持．晚安修護精華

nomel活力．淨白透光精華 30ml，$410，維持．晚安修護精華 30ml，$410



想讓日常護膚更有儀式感？nomel的「早C晚A組合」絕對值得一試！隨著Clean Beauty的流行，越來越多人開始關注產品成分的純淨與安全。nomel這套護膚組合，早上用「活力．淨白透光精華」提升肌膚光澤，晚上則用「維持．晚安修護精華」進行夜間修護。只需早晚各按壓幾下，輕輕塗抹，就能讓肌膚由內而外散發健康光彩。

2. Paula's Choice C15縮時亮白抗氧精萃+0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳

Paula's Choice C15縮時亮白抗氧精萃+0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳 20ml+30ml，$943



Paula's Choice的「C15縮時亮白抗氧精萃」和「0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳」是護膚界的雙重驚喜！C15精萃含有15%純維他命C，能有效提亮膚色，搭配抗氧化成分，讓肌膚更加彈亮健康。晚上使用的精華乳，則以A醇和補骨脂酚助攻抗老，撫平細紋，提升肌膚彈力。無添加人工香料和色素，敏感肌也能安心使用，讓你輕鬆擁有年輕光采！

3. innisfree維他命C綠茶酵素透亮精華+速效淨肌修護精華

innisfree維他命C綠茶酵素透亮精華 30ml，$300；速效淨肌修護精華 30ml，$300



如果你正為暗沉和痘痘煩惱，innisfree的「早C晚A戰痘穩膚組」是你的救星！專為敏感肌設計，這套組合早上使用維生素C，幫助淡化斑點、提亮膚色，晚上則用A醇溫和代謝老廢角質，有效改善痘痘和粉刺問題。從早到晚輕鬆護膚，讓肌膚煥發健康光芒，擁有透亮無瑕的美肌不再是夢想！

同場加映：植物性成分敏感肌最安心！7款溫和美白精華 SK-II改善暗沉兼修復（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. 未來美 雙C美白淡斑精華+A醇緊緻透亮精華

未來美 雙C美白淡斑精華+A醇緊緻透亮精華 30ml+30ml，$532



想要白皙無瑕肌？試試宋慧喬推薦的未來美「雙C美白淡斑精華」與「A醇緊緻透亮精華」！這套組合不僅能有效淡化斑點，還能改善多種肌膚色偏問題。Vit-C×CICA雙C配方，讓肌膚透亮如瓷。再加上超級A醇與積雪草苷的組合，淡化細紋、粗糙和毛孔粗大。讓你一抹即感受年輕細緻，擁有完美肌膚！

5. Kiehl's醫學維C淡斑精華+醫學淡紋緊緻再生精華

Kiehl's醫學維C淡斑精華 50ml，$865+醫學淡紋緊緻再生精華 50ml，$865



Kiehl's的「醫學維C淡斑精華+醫學淡紋緊緻再生精華」是愛美人士的必備良品！內含美白和抗老精華，早上用激光極淨白淡斑精華，淡化斑點，讓肌膚白皙透亮；晚上則用A醇全能新生抗痕精華，瞬效撫平細紋，提升緊緻度。這套組合溫和低刺激，適合敏感肌，讓你無痛入門醫學美容級的護膚體驗，輕鬆擁有水光蘋果肌！

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