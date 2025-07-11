47歲河智苑5大凍齡保養瘦身秘訣　低鈉飲食穩定膚況　堅持不節食

以韓劇《秘密花園》、《奇皇后》爆紅的凍齡女星河智苑，日前被網友目擊現身日本街頭拍攝。



47歲熟齡不僅臉蛋看不出年紀感，且仍擁有緊緻線條與窈窕體態，羨煞所有女性粉絲。而河智苑能維持不受年齡影響的年輕狀態，除了歸功於勤奮的運動習慣外，她的日常飲食也相當講究！到底韓劇女神都吃什麼凍齡？飲食、運動清單一次告訴你。

47歲河智苑凍齡瘦身5攻略，從飲食到運動，揭開不老女神的保養秘密（點擊放大瀏覽）▼▼▼

47歲河智苑肌膚保養瘦身5要訣（IG@hajiwon1023；01製圖）

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1. 三餐堅持低鈉飲食

過去河智苑便曾在韓國綜藝節目上分享，為了維持體態的輕盈與穩定健康機能，她堅持採取「低鈉飲食」來控制體重、預防水腫，同時穩定膚況。她也強調，由於自己無法抵擋美食的誘惑，因此絕對不會使用節食、挨餓等方式減肥；當想為菜餚增添風味時，會以各種起司來代替調味料。

2. 早上一杯檸檬汁

抗老這件事不只侷限於臉蛋，更得從內在健康做起。為此，河智苑也不藏私透露，自己堅持超過15年，每天早上起床都會喝一杯「現榨檸檬汁」，甚至會用檸檬汁煮咖啡。檸檬能有效中和人體酸鹼值，降低身體的發炎反應之餘，也能提升免疫力、幫助消化，進而達到養顏美容、維持體態的效果。

3. 三餐搭配橄欖油調整體質

工作繁忙且難以掌控自主時間，也讓河智苑對三餐的飲食結構更加注重。除了堅持低鈉飲食，若有時間一定會自己準備便當；若真的得外食，則會隨身攜帶「橄欖油」拌入米飯中，或是淋在雞蛋上，增添風味與健康效益。最後再搭配些芝麻葉、香草，不只吃起來清爽無負擔，橄欖油更有助於抗氧化與延緩老化，並提升飽足感，養成小鳥胃。

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4. 自己種蔬菜

從河智苑上述分享的飲食結構可以發現，她相當注重天然、原型食材的使用。為了能掌控自身飲食品質，她也表示，會自己種蔬菜！不論是常見的葉菜類、芝麻菜，還是蒔蘿、迷迭香、羅勒等香草類，皆秉持無毒有機的栽種方式，更能確保健康攝取來源。

5. 養成早晨慢跑習慣

有了好的飲食習慣是基礎功，要維持如少女般的體態與氣色，運動更不能少！河智苑曾提到，自己只要有時間，每天早上都會早起晨跑。晨跑後回家梳洗、拉筋伸展，再搭配檸檬汁，是開啟一整天好心情、提振元氣的關鍵。

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