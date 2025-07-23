無印良品5款網友力推高CP值美體好物　大熱護手霜長期斷貨必買

想找平價又高品質的身體保養好物嗎？



除了臉部保養一向好評，無印良品其實也默默藏了不少人氣超高的美體小物！從居家舒壓必備的按摩器，到夏日消暑神器涼感噴霧，還有日常實用的沐浴皂、護手霜，不只CP值超高，極簡外型也超耐看。以下盤點無印良品的身體保養必買清單，好幾款都是網友認證「一試成主顧」，有看到千萬別猶豫，直接掃貨最安心！

無印良品5款身體保養小物推薦，網友力推護手霜夏天用都零負擔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款網友熱議無印良品身體保養好物（無印良品官網；01製圖）

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1. 護手霜

無印良品護手霜



無印良品的護手霜是人氣常勝軍，主打滋潤卻清爽不黏膩，夏天使用也完全沒負擔。香氣療癒自然，台灣版的常態款包含「綠意」、「靜謐」和「柑橘」三種，季節限定香氣則有「檜木」和「柚子」，其中「檜木」香更是超熱賣，常常一上架就被秒殺！

2. 極冰涼冷卻身體噴霧

無印良品極冰涼冷卻身體噴霧 100ml，$65



炎夏必備的「極冰涼冷卻身體噴霧」，加入薄荷醇與酒精成分，瞬間帶來清涼感，同時添加玻尿酸等保濕成分，不會因為酒精揮發而乾燥緊繃。搭配清新柑橘香氣和寶寶藍瓶身，清爽又療癒，是不少人包包裡的降溫秘密武器！

3. 甘油皂

無印良品甘油皂



想要洗得清爽又保濕，推薦試試無印良品的甘油皂。以甘油為基底，起泡力佳、洗後不乾澀，共有四種香氣選擇：

木質：最熱賣，雪松與廣藿香，沉穩內斂

花草：鼠尾草與忍冬花，草本感十足

柑橘：檸檬與葡萄柚，清新醒腦

花香：玫瑰與天竺葵，溫柔浪漫



價格親民，CP值超高，一用就回不去！

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4. 筋骨舒緩按摩器

無印良品筋骨舒緩按摩器



長時間久坐或肩頸僵硬，真的需要隨身的舒壓工具！這款筋骨舒緩按摩器設計有多邊與大小不一的圓角，可針對肩膀、背部等部位按摩放鬆，甚至在沐浴時也能使用，操作簡單、體積輕巧，是居家或辦公桌抽屜裡的好幫手。

5. 穴道按壓器・山型

無印良品穴道按壓器・山型



這款「山型按摩器」造型像一座小山丘，設計簡單卻超實用。可用來按壓手掌心、腳底、背部等局部穴道，幫助舒緩日常壓力，尤其適合長時間打字或久站的上班族，隨時隨地都能來一波微放鬆。

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無印良品的身體保養品不只成分單純、價格親切，更有一種療癒感十足的生活儀式感。從護手霜到按摩器，每一款都低調卻實用。如果你也想用高質感的日常小物，打造更舒服的居家與保養體驗，這幾樣真的可以衝一波！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】